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Kocaeli’de sıfır atık uygulamaları uluslararası heyetin sahada gözlemi

Sierra Leone, Tunus, Çin ve Uruguay’dan gelen çevre yetkilileri SWAP projesi kapsamında Kocaeli’de İZAYDAŞ ve sıfır atık noktalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli’de sıfır atık uygulamaları uluslararası heyetin sahada gözlemi

Uluslararası teknik saha ziyaretleri Kocaeli'de

Kocaeli, küresel ölçekte kirliliği azaltma hedefi taşıyan SWAP (Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi) projesi kapsamında uluslararası heyetleri ağırladı. Sierra Leone’nin Freetown, Tunus, Çin’in Tianjin ve Uruguay’ın Montevideo şehirlerinden gelen çevre birimi yetkilileri, kentte uygulanan atık yönetimi ve sıfır atık uygulamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Projede Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütücülüğünün önemli rolü vurgulandı. İstanbul’daki ikinci toplantının açılışına UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Temsilcisi Steliana Nedera, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Şenol Yıldız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı katıldı.

Saha ziyaretlerinde odak: ayrıştırma, geri kazanım ve enerji:

Açılış etkinliğinin ardından heyet, Kocaeli’de yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları tarafından hayata geçirilen uygulamaları inceledi. Teknik program kapsamında Körfez’deki sıfır atık noktası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ tesisleri ile bir otomobil firması ziyaret edildi. Ziyaretlerde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılmasının yanı sıra atıktan enerji üretimi süreçleri de ele alındı.

İZAYDAŞ bünyesindeki atıktan enerji üretim tesisi, düzenli depolama alanı ve biyometanizasyon tesisi detaylı olarak gösterildi; heyet uygulamaların atık bertarafı, geri kazanımı ve enerji geri kazanımı açısından işleyişini yerinde görme imkânı buldu. Bu ziyaretler, katılımcılara uygulama örnekleri üzerinden teknik değerlendirme yapma fırsatı verdi.

Çalıştay ve paylaşım: bilgi transferi hedefi:

Programın son gününde düzenlenen ulusal açılış çalıştayında proje paydaşları bir araya geldi. Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Birol Balcı, UNDP Türkiye temsilcisi Meral Mungan Arda ile diğer paydaş kurum temsilcileri katılım gösterdi.

Çalıştayda, sürdürülebilir atık yönetiminin çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması açısından taşıdığı önem bir kez daha öne çıkarıldı. Yerinde yapılan gözlemler ile çalıştaydaki paylaşımlar, katılımcı ülkelerin kendi uygulamalarına uyarlanabilecek somut adımların şekillenmesine katkı sağladı.

Kocaeli’de gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve çalıştaylar, SWAP projesinin amaçları doğrultusunda teknik kapasite geliştirme, uygulama örneklerinin paylaşılması ve bölgeler arası deneyim transferi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KOCAELİ’DE SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI, SİERRA LEONE, TUNUS, ÇİN VE URUGUAY’DAN GELEN...

KOCAELİ’DE SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI, SİERRA LEONE, TUNUS, ÇİN VE URUGUAY’DAN GELEN ÇEVRE YETKİLİLERİ TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ. ULUSLARARASI HEYET, KENTTE ATIK BERTARAFI VE ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI GÖZLEMLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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