Antalya'da Dr. Mars sponsorluğunda beş günlük masterler futbol şöleni sona erdi

turnuvanın kısa değerlendirmesi:

Dr. Mars Parfümeri ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 21. Masterler Atatürk Bahar Turnuvası, 21-25 Ekim tarihleri arasında Kamelya Collection Hotels ev sahipliğinde tamamlandı. Beş gün süren organizasyon, masterler futboluna ayrılmış bir etkinlik olarak planlandığı şekilde sürdü ve sahada kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

kategoriler ve kazananlar:

Turnuvada üç ana yaş kategorisinde şampiyonlar belirlendi. 40 yaş kategorisinde Gazi Spor Masterler şampiyonluğa ulaşırken, 50 ve 55 yaş kategorilerinde başarılı performans gösteren Bursa Yıldızlar Adalet Masterler iki ayrı kategoride birden şampiyon olarak çifte kupa kazandı. İki kategoride elde edilen bu başarı, Bursa Yıldızlar Adalet Masterler'i turnuvanın en dikkat çeken takımı haline getirdi.

organizasyon ve teşekkürler:

Turnuvaya 20'nin üzerinde takım katıldı ve organizasyon sorumluları etkinliğin futbol ziyafetine dönüştüğünü belirtti. Organizasyonu ana sponsor olarak destekleyen Dr. Mars Parfümeri ile katkılarından dolayı Hamdullah Mars'a teşekkür edildi. Etkinlik, masterler futboluna verilen desteğin somut bir örneği olarak kayda geçti.

DR. MARS PARFÜMERİ ANA SPONSORLUĞUNDA ANTALYA'DA DÜZENLENEN 21. MASTERLER ATATÜRK BAHAR TURNUVASI SONA ERDİ.