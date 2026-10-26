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Hasatın merkezinde Ağın Beyazı: köylerden 80 bin ton hedef

Elazığ'ın tescilli Ağın Beyazı üzümünde bağ bozumu sürüyor; Güzelyalı ve çevresinde üreticiler bu sezon yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasatın merkezinde Ağın Beyazı: köylerden 80 bin ton hedef

hasat süreci ve bölgesel önemi:

Elazığ’ın coğrafi işaret tescilli çeşidi Ağın Beyazı üzümünde hasat çalışmaları köylerde tüm hızıyla devam ediyor. Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı başta olmak üzere çevre köylerde bağlarda yoğun mesai sürüyor; üreticiler tanelerin olgunlaşmasıyla birlikte toplama işlemlerini sürdürüyor.

Türk bağcılığında bölgesel bir lezzet olarak kayda geçen bu üzüm çeşidinin fiziksel özellikleri üreticiler tarafından ‘iri salkım, iri tane, şeffaf ve lekesiz’ olarak tanımlanıyor. Bu nitelikler, ticari pazarda ürünün tercih edilmesini sağlıyor ve hasadı planlı bir çalışma gerektiriyor.

üreticinin sözleri ve rekolte beklentisi:

Beytullah Efe, ailesiyle Güzelyalı köyünde bağcılık yaptığını belirterek üretim verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Şu an bağ bozumu dönemindeyiz. Kendi köyümüz ve civar köylerde yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor." Efe'nin ifadesi, bölge genelindeki hasat yoğunluğunun ve beklentisinin doğrudan üreticiden gelen bir veri olduğuna işaret ediyor.

dağıtım ağı ve pazar alanları:

Üreticiler, hasat edilen üzümü önce yerel pazarlara ardından daha geniş coğrafyalara sevk ediyor. Efe, "Elazığ’ın pek çok yerine gönderdiğimiz gibi Türkiye’nin de pek çok yerine gönderiyoruz" şeklinde konuşarak ürünün bölge dışına dağıtımının sürdüğünü vurguladı. Bu yönüyle Ağın Beyazı, yalnızca yerel ekonomi için değil, ülke içi tedarik zincirleri açısından da önem taşıyor.

Hasat döneminde üreticilerin yoğun çalışması, ürün kalitesini koruma çabaları ve lojistik organizasyonlar rekolte beklentisinin gerçekleşmesinde belirleyici olacak. Bağlarda yürütülen çalışmalar, soğuk zincir ve pazarlama süreçleriyle eşgüdümlü şekilde ilerliyor.

Sonuç olarak, Elazığ’ın tescilli lezzeti Ağın Beyazı için bu sezon hedeflenen 80 bin ton rekolte; bölge ekonomisine, üreticilerin gelirine ve ülke içi sofralara ulaşacak üzüm arzına doğrudan etki edecek bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Tescilli üzümde hasat devam ediyor: 80 bin ton rekolte bekleniyor

Tescilli üzümde hasat devam ediyor: 80 bin ton rekolte bekleniyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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