Keşfin önemi:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürhan Kirilen yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde bir saray şehri yaptırdığı sonucuna ulaştı. Bu bulgu, uzun süre daha çok göçebe merkezli olarak değerlendirilen Göktürk dönemine ilişkin mekânsal ve siyasal okumaları yeniden tartışmaya açıyor.

Konferansta paylaşılan bulgular:

Doç. Dr. Erkoç, düzenlenen 'Kağanın Otağından Kağanın Sarayına: Moğolistan’daki Göktürk Şehirleşmesine Yeni Bir Bakış' konferansında ekip çalışmasının yöntemini ve elde edilen kanıtları aktardı. Araştırmanın vurgu yaptığı nokta, Orhun Vadisi'ndeki yeni verilerin sadece anıtsal yapıların varlığını değil, aynı zamanda bu döneme dair yerleşim ve amaç ilişkilerinin yeniden düşünülmesini zorunlu kılmasıdır.

Göktürk şehirleşmesine dair yeni bakış:

Keşif, Göktürk şehirleşmesine dair tartışmalarda merkezi saray yapılarının rolünü ön plana çıkarıyor; bu durum, siyasi temsil, ritüel mekânlar ve yerleşim ilişkilerinin daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Araştırma ekibi bulguları sunarken, bu yeni verilerin alan araştırmaları, arkeolojik veri değerlendirmeleri ve disiplinlerarası çalışmalarla desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı. Sonuç olarak, Orhun Vadisi'ndeki bu tespit, Göktürk dönemi şehirleşmesini yorumlama biçiminde belirgin bir değişime kapı aralıyor.

ÇOMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. HAYRETTİN İHSAN ERKOÇ, MESLEKTAŞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ SİNOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI VE ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. GÜRHAN KİRİLEN İLE BİLGE KAĞAN'IN ORHUN VADİSİ'NDE BİR SARAY ŞEHRİ YAPTIRDIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.