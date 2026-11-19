Başiskele'de bağlama öğrenenler çoğalıyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bağlama eğitimleri, Yeşilyurt Mahallesi Serkan Sokak'taki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sürüyor. Kurslar, belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerin içeriği:

Bağlama çalmaya ilgi duyan vatandaşların katıldığı eğitimlerde kursiyerlere enstrümanın temel çalma teknikleri öğretiliyor. Program, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek katılımcıların ritim, akor bilgisi ve parça yorumlama konularında pratik yapmasına olanak tanıyor.

Sosyal ve kültürel hedefler:

Eğitimlerin hedefi yalnızca bireylere enstrüman çalmayı öğretmek değil; Anadolu müziğinin önemli öğelerinden biri olan bağlamanın tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Bu yaklaşımla kültürel mirasın korunması ve toplumsal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kursiyerler, ders sürecinde hem bireysel yeteneklerini geliştiriyor hem de toplu çalışmalar sayesinde işbirliği ve sahne deneyimi kazanıyor. Belediye bünyesindeki müzik okullarında yürütülen farklı branşlardaki eğitimlerle paralel ilerleyen program, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜCRETSİZ BAĞLAMA EĞİTİMLERİYLE VATANDAŞLARA ENSTRÜMAN ÇALMA İMKANI SUNULURKEN, GELENEKSEL ANADOLU MÜZİĞİNİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI HEDEFLENİYOR.