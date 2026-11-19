Ziyaretin öne çıkan noktaları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının tanınmış ismi Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ersoy ziyaret sırasında Özçay'ın sanat hayatına ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na yaptığı katkılara dikkati çekti.

Ersoy, Özçay'ın "Dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’ini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza hediye etmesini ve Kurumumuzun çalışmalarına sunduğu katkıları ayrıca çok kıymetli buluyorum" sözlerine yer verdi ve bu bağışın yazma eser mirası açısından önemine vurgu yaptı.

Eserlerdeki imzalar ve katkılar:

Ersoy, Özçay'ın eserlerinin Mescid-i Haram'ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişindeki isim levhasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle hediye edilen hat levhasında imzası bulunduğunu hatırlattı. Bakan bu çalışmaların medeniyetin estetik birikimine yaptığı katkıyı önemsediklerini belirtti.

Sanatçı birikimi ve fotoğraf çalışmaları:

Özçay'ın sadece hat sanatında değil, fotoğraf alanında da birikime sahip olduğuna değinen Ersoy, sanatçının İzzet Keribar ile gerçekleştirdiği "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini, "O Ağaç" başlıklı çalışmasını ve zengin tabiat fotoğrafları arşivini gündeme taşıdı. Bu çok yönlü üretimin, yeni nesillerle buluşmasının sanatın geleceği açısından değerli olduğunu vurguladı.

2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay'a Ersoy sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür ederken, sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.

Geleceğe aktarım ve dilekler:

Ersoy paylaşımında ayrıca şu ifadeye yer verdi: "Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkarlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." Bakan, ömrünü hüsn-i hat sanatına adayan Özçay'a sağlık ve afiyet diledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, HAT SANATÇISI MEHMED ÖZÇAY İLE İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ.