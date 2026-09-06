Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sultanhisar'da gençlerin sporla dolu yazı şenlikle sonlandı

Kaymakam Ali Ekber Ateş ve ilçe protokolünün katıldığı şenlikte çocuk ve gençler, GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü ile yazı sportif etkinliklerle kapattı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sultanhisar'da gençlerin sporla dolu yazı şenlikle sonlandı

Sultanhisar'da sporla kapanan yaz dönemi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü tarafından düzenlenen kapanış şenliği Sultanhisar'da gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler boyunca çocuklar ve gençler çeşitli sportif aktivitelerle bir araya gelerek yaz dönemini neşeyle tamamladı.

Etkinliklerde öne çıkan anlar:

Program kapsamında düzenlenen oyunlar, spor müsabakaları ve gösteriler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocukların ve gençlerin sahada aktif rol alması, hem bireysel gelişim hem de takım ruhunun güçlenmesi açısından ön plana çıktı. Organizasyon süresince gönüllü eğitmenler ve ilçe yetkililer etkinlikleri yönlendirdi ve katılımcılara destek verdi.

Toplumsal ve sportif kazanımlar:

Şenlik, yaz döneminin verimli geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı; yerel yönetim ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle yapılan çalışmaların çocukların spor faaliyetlerine katılımını artırdığı gözlendi. Etkinlik sonunda protokolün değerlendirmesi ve katılımcıların memnuniyetiyle program sonlandırıldı. Bu tür organizasyonların, gençlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını pekiştirme ve sosyal bağları güçlendirme açısından sürdürülebilir olması hedefleniyor.

SULTANHİSAR’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) SPOR OKULLARI VE GENÇLİK MERKEZİ YAZ KULÜBÜ’NÜN...

SULTANHİSAR’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) SPOR OKULLARI VE GENÇLİK MERKEZİ YAZ KULÜBÜ’NÜN KAPANIŞ ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurumspor'da Dal'dan birlik çağrısı: taraftar ve ekibe teşekkür
images

Erzurumspor FK Konyaspor'u evinde ilk kez mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini...
images

Kayserispor son günde iki yeni transferle kadroyu genişletti
images

Aydın BBSK'nin yeni hamlesi: Maria Koleva ile smaç hattı güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kumluca'nın 66 yıllık arzusu gerçek oldu: Kocanaz orman işletme müdürlüğü kuruldu

Kayseri'ye ulusal ölçekte K9 enkaz eğitim merkezi kuruluyor

Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu