Sultanhisar'da gençlerin sporla dolu yazı şenlikle sonlandı

Sultanhisar'da sporla kapanan yaz dönemi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü tarafından düzenlenen kapanış şenliği Sultanhisar'da gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler boyunca çocuklar ve gençler çeşitli sportif aktivitelerle bir araya gelerek yaz dönemini neşeyle tamamladı.

Etkinliklerde öne çıkan anlar:

Program kapsamında düzenlenen oyunlar, spor müsabakaları ve gösteriler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocukların ve gençlerin sahada aktif rol alması, hem bireysel gelişim hem de takım ruhunun güçlenmesi açısından ön plana çıktı. Organizasyon süresince gönüllü eğitmenler ve ilçe yetkililer etkinlikleri yönlendirdi ve katılımcılara destek verdi.

Toplumsal ve sportif kazanımlar:

Şenlik, yaz döneminin verimli geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı; yerel yönetim ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle yapılan çalışmaların çocukların spor faaliyetlerine katılımını artırdığı gözlendi. Etkinlik sonunda protokolün değerlendirmesi ve katılımcıların memnuniyetiyle program sonlandırıldı. Bu tür organizasyonların, gençlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını pekiştirme ve sosyal bağları güçlendirme açısından sürdürülebilir olması hedefleniyor.

SULTANHİSAR’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) SPOR OKULLARI VE GENÇLİK MERKEZİ YAZ KULÜBÜ’NÜN KAPANIŞ ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.