Sümerbank fuar alanı Nazilli'nin ekonomisini ve kültürel mirasını canlandırmayı hedefliyor

Sümerbank alanı yeniden kent yaşamına entegre edilecek

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile mavi liste ekibi, uzun yıllardır büyük bölümünün kullanılmadığı Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası alanında hazırlanan Sümerbank Fuar Alanı Projesi'ni yerinde tanıttı. Arslan, 1937 yılında hizmete giren fabrikanın Nazilli için hem tarihî hem ekonomik açıdan önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, alanın kente yeniden kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında yaklaşık 62 dönümlük alanın fuar merkezi ve sosyal yaşam odağı olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Tasarım programında 10 bin metrekare kapalı ve 20 bin metrekare açık fuar alanı oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca alanda açık hava sineması, müze, üretim tesisleri ve çeşitli sosyo-kültürel kullanım alanlarının yer alması bekleniyor. Bu bileşimle proje, hem ticari aktiviteleri hem de yerel kimliği öne çıkaracak etkinliklere ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

tarihi yapıların restorasyonu ve kullanım planı:

Sahada bulunan ve geçmişte memur lojmanı olarak kullanılan üç yapının restore edilmesi planlanıyor. Arslan, bu yapıların işlevlendirilmesiyle ilgili olarak birinin konaklama, birinin sosyal ihtiyaçlara dönük kullanım ve üçüncüsünün de dışarıdan gelecek iş insanları ile ticari faaliyet yürütenlerin kullanabileceği ofis ve home-ofis alanı olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Eski basma üretimi döneminde satış yapılan bölümlerin de yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor; bu alanların Nazilli ve çevresine ait yöresel ürünlerin satışına ayrılması planlanıyor. Arslan, projenin özellikle Sümerbank alanının OSB ve otoyol güzergâhına yakınlığı sayesinde önemli bir tanıtım ve satış potansiyeline sahip olduğunu ifade etti; geçecek yoğun araç trafiğinin yöresel ürünlerin görünürlüğünü artıracağına dikkat çekti.

finansman, tahsis ve zamanlama:

Projede alışılmadık bir taahhüt de gündemde: Arslan, yöresel ürün satış alanlarının Ticaret Odası'na tahsis edilmesi halinde bu bölümlerin kaynak talep etmeden hayata geçirileceğini ve sürdürülebilirliğinin sağlanacağını söyledi. Sürecin ilerlemesi için Aydın Valiliği, milletvekilleri ve ilgili kurumlarla görüşmeler yürüttüklerini belirten Arslan, prosedürlerin olumlu ilerlediğini aktardı.

Süre konusu projede öne çıkan bir diğer ayrıntı: Arslan, tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin hızlıca uygulanabileceğini vurgulayarak, "İnşallah hep beraber, bölgemizdeki tüm üyelerimizle, yaşayan tüm çevre ilçeler dahil insanlarımıza biz bu Sümerbank’ın en azından bize tahsis edilen kısmını hızlı şekilde yapacağımızı tekrar taahhüt etmiş olalım. Biz 2 yıl dedik ama bütün prosedür hallolduktan sonra biz 1 yılda bile bu bahsettiğimiz projeyi hayata geçirebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu söz, uygulamadaki hız hedefini ve öncelikli parçaların kısa zamanda devreye alınabileceğini gösteriyor.

Arslan projeyi tanıtırken, Sümerbank'ın Nazilli için sadece geçmişten kalma bir yapı olmadığını; doğru bir yaklaşımla kentin ekonomisine, ticaretine ve sosyal hayatına yeniden katkı sağlayacak bir değer olduğunu tekrar vurguladı.

Sunulan çalışma, hem kentsel dönüşüm hem de kültürel mirasın ekonomik değere dönüştürülmesi noktasında yerel aktörlerin rolünü ön plana çıkarıyor. Arslan’ın son sözleri projeye duygusal bir bağ da kazandırdı: "Atamızın mirasına sahip çıkmak" amacıyla hareket ettiklerini belirterek, hazırlanan projeyle bu mirasın Nazilli'ye geri kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

ARSLAN SÜMERBANK İÇİN TARİH VERDİ: "BİR YILDA AYAĞA KALDIRILACAK"