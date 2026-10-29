Hamzabeyli gümrük kapısında tır çıkışları yeniden başladı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısında bulunan Bulgaristan gümrüğünde yaşanan Schengen vizesi, oturum ve geçiş belgeleri kaynaklı sıkıntıların ardından, tır çıkışları üç gün sonra yeniden başladı. Avrupa'ya yük taşıyan Türk tır şoförleri, son gelişmelerle birlikte sınır kapısında hareketliliğin başladığını ancak güzergâhın devamında belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor.

Sınır kapısındaki güncel durum:

Bulgaristan tarafında şu an için bir aksama görünmediğini söyleyen tır şoförü Kadir Mutlu, devlet yetkililerinin girişimleri sonucu kendilerine 2 ay 1 günlük süre verildiğini aktardı. Mutlu, "Kapılar açıldı, çıkışlar başladı" sözleriyle Hamzabeyli'deki hareketliliğin tekrar başladığını ifade etti, ancak Romanya ve Macaristan gibi sonraki ülkelerde uygulanacak prosedürler konusunda belirsizlik olduğunun altını çizdi.

Taşımacılık sektörünün talepleri ve takip süreci:

Türk tır şoförleri, yaşanan vize ve geçiş sorunlarının yalnızca bireysel mağduriyet yaratmadığını, aynı zamanda uluslararası taşımacılığı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sürücüler, ticari taşımacılık amacıyla Avrupa ülkelerine gittiklerini, bu nedenle turist olarak değerlendirilmemeleri ve mesleğin koşullarına uygun düzenlemeler üretilmesi gerektiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili süreç üç bakanlık tarafından yakından takip ediliyor; yetkililerin konuyu gündemde tutması sınır kapılarında sorun yaşayan sürücüler açısından önem taşıyor. Sektör temsilcileri, geçici uygulamalarla sınırlı kalmayacak, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler geliştirilmesini talep ediyor. Hamzabeyli'de başlayan çıkışlar sürücülere kısa vadeli rahatlama sağlasa da, uluslararası güzergâhlarda karşılaşılabilecek yeni uygulamalar ve denetimler nedeniyle endişeler devam ediyor.

Sonuç olarak, Hamzabeyli'deki normalleşme adımı olumlu karşılanırken, tır şoförleri ve sektör paydaşları, hem sınır süreçlerinin netleştirilmesini hem de mesleki gereksinimlere uygun uzun vadeli düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor.

HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI AÇILDI, TIR ÇIKIŞLARDI TEKRAR BAŞLADI.