Aydın’da fideler toprağa: çilekte yeni sezon tarlada başladı

sezon çalışmaları başladı:

Aydın, Türkiye’de çilek üretiminin en yoğun yapıldığı illerden biri olarak yeni sezon için sahaya indi. Hava şartlarının uygun olması ve ilin ılıman iklimi sayesinde üreticiler, kış çileği yetiştiriciliğini de sürdürerek fideleri toprağa verdi.

erken saatlerde yoğun dikim mesaisi:

Büyük Menderes Ovası’nda sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla yüzlerce kişi tarlalarda çalışıyor. Çiftçiler her gün her gün onlarca dönüm araziye çilek fidesi dikiyor; işin büyük bir bölümünü kadınlar üstleniyor. Bu uygulama bölgede sadece üretimi değil, aynı zamanda kırsalda önemli bir istihdamı da beraberinde getiriyor.

istihdam ve işgücü sıkıntısı:

Yılın 12 ayı üretime elverişli iklim koşulları, üreticilerin umutlarını canlı tutarken sahadan gelen ortak sorun da dikkat çekiyor. Bölge çiftçilerinden Hayriye Özcan, genç kuşağın tarım işleriyle ilgilenmek istememesi nedeniyle işçi bulmakta güçlük çektiklerini, bunun da üretim planlamasında en büyük engel olduğunu belirtti. Özcan, işgücü eksikliğinin sezon başlangıcında tarladaki tempoyu ve maliyet dengesini etkilediğini vurguladı.

Üreticiler, uygun hava koşutuyla başlayan dikimlerin verimli geçmesini beklerken, işçi temini ve tarımsal istihdamın sürdürülebilirliği konusunda çözüm arayışlarının süreceği bildiriliyor. Bölgedeki yoğun dikim dönemi, önümüzdeki hasat takvimi için belirleyici olacak.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA ÇİLEK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İLLERİN BAŞINDA GELEN AYDIN'DA ÜRETİCİLER YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İÇİN TARLAYA İNDİ.