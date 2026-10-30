Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9421 +0,29%
Bist 10.995,43 -1,52%
Altın Gram 6.396,41 -1,19%
EUR/USD 1,1196 +0,13%
Brent Petrol 112,83 +1,83%
--°

Aydın’da fideler toprağa: çilekte yeni sezon tarlada başladı

Aydın'da üreticiler yeni sezon çilek fidelerini dikmeye başladı; ılıman iklim yıl boyunca üretime imkan verirken, en büyük sorun işçi bulmak olarak öne çıkıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Aydın’da fideler toprağa: çilekte yeni sezon tarlada başladı

sezon çalışmaları başladı:

Aydın, Türkiye’de çilek üretiminin en yoğun yapıldığı illerden biri olarak yeni sezon için sahaya indi. Hava şartlarının uygun olması ve ilin ılıman iklimi sayesinde üreticiler, kış çileği yetiştiriciliğini de sürdürerek fideleri toprağa verdi.

erken saatlerde yoğun dikim mesaisi:

Büyük Menderes Ovası’nda sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla yüzlerce kişi tarlalarda çalışıyor. Çiftçiler her gün her gün onlarca dönüm araziye çilek fidesi dikiyor; işin büyük bir bölümünü kadınlar üstleniyor. Bu uygulama bölgede sadece üretimi değil, aynı zamanda kırsalda önemli bir istihdamı da beraberinde getiriyor.

istihdam ve işgücü sıkıntısı:

Yılın 12 ayı üretime elverişli iklim koşulları, üreticilerin umutlarını canlı tutarken sahadan gelen ortak sorun da dikkat çekiyor. Bölge çiftçilerinden Hayriye Özcan, genç kuşağın tarım işleriyle ilgilenmek istememesi nedeniyle işçi bulmakta güçlük çektiklerini, bunun da üretim planlamasında en büyük engel olduğunu belirtti. Özcan, işgücü eksikliğinin sezon başlangıcında tarladaki tempoyu ve maliyet dengesini etkilediğini vurguladı.

Üreticiler, uygun hava koşutuyla başlayan dikimlerin verimli geçmesini beklerken, işçi temini ve tarımsal istihdamın sürdürülebilirliği konusunda çözüm arayışlarının süreceği bildiriliyor. Bölgedeki yoğun dikim dönemi, önümüzdeki hasat takvimi için belirleyici olacak.

TÜRKİYE&#039;DE EN FAZLA ÇİLEK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İLLERİN BAŞINDA GELEN AYDIN&#039;DA ÜRETİCİLER YENİ...

TÜRKİYE'DE EN FAZLA ÇİLEK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İLLERİN BAŞINDA GELEN AYDIN'DA ÜRETİCİLER YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İÇİN TARLAYA İNDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasım vitrini: Trendyol 120 milyon ürünü Türkiye ve yurtdışına taşıyacak
images

arıtılmış atık suyla kuraklığa karşı dijital çözüm: Sarıgöl pilotu
images

NGN, Orange Business ile Star of Bosphorus'u bölgesel yapay zekâ ve bulut üssüne...
images

Kışa hazırlık: Kapalı Çarşı'da renk renk kurutmalıklar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avcılar'da okul önünde park tartışması kavga ve silahlı yaralanmayla sonuçlandı

Gaziantep'e özgü sakız helvasına coğrafi işaret tescili

Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek