Çalışma hayatında adalet talebi: HİZMET-İŞ'ten kapsamlı reform çağrısı

HİZMET-İŞ genişletilmiş başkanlar kurulu sonuç bildirgesi

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığında Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Toplantıya sendikanın yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, şube ve il başkanları ile komisyon ve komite kurullarından katılımlar oldu. Bildirgede çalışma hayatının temel sorunları ele alınırken, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesine yönelik somut talepler sıralandı.

ekonomik adalet ve kayıt dışı istihdam:

Bildirge, ekonomik büyümenin çalışanların yaşam koşullarına yeterince yansımadığını vurguladı ve üretilen katma değer ile artan milli gelirden çalışanların adil pay alması gerektiğini belirtti. Artan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin satın alma gücünün korunmasının öncelikli olduğu ifade edildi. Metinde ayrıca Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranının yüzde 25'e yaklaştığına dikkat çekildi ve kayıt dışılığın çalışanların sosyal güvencelerini zayıflattığı, kayıtlı işletmeler açısından haksız rekabet yarattığı belirtildi. Bu nedenle kayıtlı istihdamın ve sendikal örgütlenmenin desteklenmesi için düzenlemeler talep edildi.

vergi, asgari ücret ve emekli aylıkları:

Bildirge, vergi sisteminde adalet eksikliği olduğuna işaret ederek çalışanların yıl içinde vergi dilimleri nedeniyle gelir kaybı yaşadığını kaydetti. HİZMET-İŞ, çok kazanandan daha fazla, az kazanandan daha az vergi alınmasını esas alan bir vergi reformu çağrısında bulundu. Emeklilikte adalet sağlanması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, aylıkların enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve daha fazla prim ödeyenlerin aleyhine düşüşlerin önlenmesi istendi. Ayrıca mevcut asgari ücret tespit sisteminin daha katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

iş güvencesi, iş hukuku ve kıdem tazminatı:

4857 sayılı İş Kanunu'nun değişen iş gücü piyasası koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği bildirgede öne çıkan talepler arasında yer aldı. İş güvencesinin kapsamının genişletilmesi, işe iade hükümlerinin gözden geçirilmesi, çalışma sürelerinin yeniden değerlendirilmesi ve kanuni süreleri aşan fazla çalışmanın önlenmesi istemleri sıralandı. İşe iade kararlarının uygulamada yürütülebilir olmasını sağlayacak düzenlemeler talep edilirken, zorunlu arabuluculuk uygulamasının iş hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması istendi. Kıdem tazminatında ise kazanılmış hakların korunarak daha güçlü bir güvence sistemi kurulması ve kıdem tazminatı tavanının kaldırılması talep edildi. Ayrıca işsizlik ödeneğinin artırılması ve ödeneğe hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması da bildirgede yer aldı.

belediye işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik talepler:

Bildirge, belediyeler, bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Kamu hizmeti yürüten işçiler arasındaki ücret ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesi istenirken, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediyeden yararlanamamasının önemli bir sorun olduğu belirtildi. Bu nedenle söz konusu işçilere 52 günlük ilave tediye ödenmesini sağlayacak yasal düzenleme talep edildi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerin kadro sorunlarının çözülmesi ve kadro kapsamı dışında kalan kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanların tayin, nakil ve becayiş haklarının güvence altına alınması, özellikle eş durumu, sağlık, engellilik ve zorunlu mazeret kaynaklı yer değişikliği taleplerindeki sorunların giderilmesi istendi.

ev işçileri, iş sağlığı ve dönüşüm süreçleri:

Bildirgeye göre Türkiye'de 1 milyon 300 binin üzerinde ev işçisi bulunuyor ve bu çalışanların yüzde 98'inden fazlası kayıt dışı. HİZMET-İŞ koordinasyonunda HAK-İŞ tarafından yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 165 bin ev işçisine ulaşıldığı, hedefin 500 bin ev işçisine erişmek olduğu belirtildi. Ev işçilerinin insanca ücret, sendikal örgütlenme ve iş güvencesine kavuşması gerektiği vurgulanırken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinleştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi için denetimlerin artırılması ve yaptırımların güçlendirilmesi çağrıldı. Dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de çalışan haklarının korunması gerektiği ifade edildi.

uluslararası dayanışma ve yerel yönetim vurgusu:

Bildirgede HİZMET-İŞ'in hak ve adalet mücadelesinde dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları ihlallerine karşı dayanışmayı sürdüreceği belirtildi. Gazze ve Filistin'in sendika açısından kırmızı çizgi olduğu vurgulandı ve bölgede yaşananlara karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Devlet tarafından başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verildiği ve sürecin başarıyla tamamlanması temennisinde bulunuldu. Yerel yönetimlerde partizanlık, mobbing, sendikasızlaştırmaya yönelik baskılar ve haksız işten çıkarmaların sona erdirilmesi, çalışma barışının diyalog ve çalışanların iradesine saygı temelinde güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Sonuç bildirgesinde HİZMET-İŞ Sendikası, işçilerin işine, aşına, alın terine ve kazanılmış haklarına sahip çıkmaya devam edeceğini; bu hakların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için mücadelenin süreceğini duyurdu.

HİZMET-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, KONUŞMA YAPTI.