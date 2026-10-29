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İlçe ekonomisini canlandırma hedefiyle organize sanayi ve tarım ziyaretleri

Zeki Özdemir, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla turunda OSB, tarım ve teşvik odaklı projelerle ilçelerde üretim ve istihdamı artırma hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

İlçe ekonomisini canlandırma hedefiyle organize sanayi ve tarım ziyaretleri

STSO heyetinin saha temasları

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve komite üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla'da oda üyeleri, esnaf ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Heyet, ilçelerin ekonomik potansiyelini, organize sanayi bölgelerini, tarım ve hayvancılık imkânlarını ve yeni yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirdi.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Toplantılarda iş insanlarının ve yerel yöneticilerin talepleri dinlendi; bölgedeki üretim kapasitesinin ilçelere yayılması gerekliliği vurgulandı. Özdemir, şehir merkezine yoğunlaşan sanayi ve üretimin organize sanayi bölgeleri aracılığıyla ilçelere taşınmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Heyet, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Sahan, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ile görüştü ve olası iş birliği alanları üzerinde fikir alışverişi yaptı.

çözüm odaklı adımlar ve beklentiler:

Özdemir, ilçelerde hayata geçirilecek projelerin istihdamı genişletme ve ticari hareketliliği artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ziyaretlerde, canlı hayvan pazarlarının altyapısının güçlendirilmesi, yatırımcıların teşvik mekanizmalarından daha etkin yararlanması ve yerel girişimlerin desteklenmesi gibi somut hedefler tartışıldı. Özdemir, üyelerle birlikte atılacak adımların bölgenin üretim gücünü artıracağını vurguladı.

OSB aidatı sorunu ve teşvik çalışmaları

Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi ile STSO arasında geçmişte biriken müteşebbis heyet aidatlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne de değinildi. Özdemir, biriken aidatların STSO tarafından ödendiğini belirterek, bu adımın kurumlar arası ilişkileri normalleştirdiğini ve ortak projelere zemin hazırladığını ifade etti.

Heyet, ayrıca Ankara ile sıcak temasların sürdürüleceğini, bölgenin alacağı teşvik ve desteklerin takip edilip kazandırılmasının öncelik olacağını açıkladı. Özdemir, Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nın bölgesel tarım ve hayvancılık açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, üretici ve esnafın güçlendirilmesi için gerekli teşviklerin peşinde olunacağını söyledi.

Altınyayla ziyareti sırasında da ilçedeki üreticiler ve girişimcilerle çalışmalar ve projeler değerlendirildi; Özdemir, ilçelerin sanayi ve ticaretteki payını büyütme kararlılığını yineledi. Ziyaretlerde öne çıkan ortak mesaj, Sivas’ın ekonomik gelişiminin ilçelerin kalkınmasıyla mümkün olacağı ve bunun için oda ile üyeler arasındaki dayanışmanın sürmesi gerektiğiydi.

Sonuç olarak, STSO heyetinin ziyaretleri, ilçelerde üretim, istihdam ve ticaretin artırılmasına yönelik hem kurumsal ilişkileri güçlendirmeyi hem de somut altyapı ve teşvik adımlarını takip etmeyi amaçlayan bir yol haritasının başlangıcı olarak sunuldu. Özdemir, üyelerin desteğiyle projelerin yeni dönemde adım adım hayata geçirileceğini belirtti.

STSO BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR

STSO BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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