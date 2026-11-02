Sunar NP'den mısır nişastasına dayalı yerli biyobozunur çözüm COP31'te

Sunar NP'nin COP31 katkısı:

Sunar NP, Türkiye'de biyoplastik üretimini ilk gerçekleştiren ve ham madde entegrasyonuna sahip tek firma olarak COP31'e Ayni Hizmet Sağlayıcısı statüsünde destek verecek. Şirket, mısır nişastasından geliştirdiği biyobozunur poşet ve atık torbalarını konferansın atık yönetimi ile gıda taşıma süreçlerinde sağlayacak ve bu sayede yerli biyoplastik teknolojisinin uluslararası bir iklim platformunda uygulama alanı bulmasını mümkün kılacak.

Üretim ve teknoloji yaklaşımı:

Sunar NP, mısır nişastasını işleyerek termoplastik nişasta ve nişasta bazlı biyoplastik ham maddeler üretiyor. Ham madde entegrasyonu sayesinde üretimin ilk aşamalarından itibaren süreç içinde yer alan şirketin ürünleri; alışveriş ve kargo poşetleri, atık torbaları, gıda ambalajları, tek kullanımlık çatal ve kaşık, pipet, tarımsal örtü filmleri ve 3D yazıcı filamentleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor.

Çevresel performans ve sertifikasyon:

Yenilenebilir tarımsal kaynaklardan elde edilen nişasta bazlı biyoplastikler, petrol kökenli plastiklere alternatif oluşturuyor. Sunar NP'nin ürünleri, ilgili test ve sertifikasyon şartları sağlandığında 180 gün içinde biyolojik olarak çözünebiliyor ve çözünme sonrası mikroplastik oluşumuna yol açmıyor. EN 13432 standardına uygun ürünlerde biyobozunma ve parçalanma kriterleri esas alınıyor; bu nedenle malzeme tercihinde kullanım koşulları ve çevresel özelliklerin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

"Türkiye’nin böylesine önemli bir iklim konferansına ev sahipliği yapmasını, üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi uluslararası ölçekte göstermek açısından değerli buluyoruz. Sunar NP olarak Türkiye’de biyoplastik üretimini ilk gerçekleştiren şirketiz. Ham madde entegrasyonuna dayanan üretim yapımız ve Ar-Ge yetkinliğimizle mısır nişastasını, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek katma değerli biyoplastik ham maddelerine dönüştürüyoruz. COP31’de biyobozunur ürünlerimizin doğrudan kullanılacak olması, geliştirdiğimiz teknolojinin somut bir uygulama alanında karşılık bulması açısından önemli. Tarımsal kaynaklarımızı sanayi ve teknolojiyle buluşturarak yerli üretim kapasitemizi güçlendirmeyi ve Türkiye’nin biyoplastik alanındaki uluslararası rekabet gücüne katkı sunmayı hedefliyoruz."

SUNAR YATIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU MUSTAFA NURİ ÇOMU,"COP31’DE BİYOBOZUNUR ÜRÜNLERİMİZİN DOĞRUDAN KULLANILACAK OLMASI, GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİNİN SOMUT BİR UYGULAMA ALANINDA KARŞILIK BULMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ" DEDİ.