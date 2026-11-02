Çukurova’da tedarik zincirini güçlendirecek sanayi ortaklığı

Çukurova’da yeni iş birliği:

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. arasında imzalanan stratejik niyet protokolü, bölgedeki savunma sanayii ve otomotiv yan sanayisi ekosistemlerinin gelişimine odaklanıyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerinin TÜİOSB ziyareti sırasında atılan imzalarla, bölgesel sanayicilerin Koluman’ın tedarik ağıyla daha fazla temas kurması ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

tedarik ve operasyonel avantajlar:

Protokolün en somut avantajlarından biri, firmanın Tarsus’taki Mersin Özel Endüstri Bölgesi ile TÜİOSB arasındaki yaklaşık 10 dakikalık ulaşım mesafesi. Bu yakınlığın, özellikle kalite, izlenebilirlik ve zamanında teslimatın kritik olduğu savunma sanayii için parçaların ve alt sistemlerin üretim hatlarına daha hızlı ulaşmasını sağlayarak operasyonel kolaylık getireceği vurgulanıyor.

Üretim tesisleri arasındaki kısa mesafenin parça sevkiyat sürelerini kısaltacağı, ihtiyaç anında ikmalin kolaylaşacağı ve taşıma ile ara depolama maliyetlerinin azalacağı belirtiliyor. Daha kısa tedarik sürelerinin stok yönetimi ve üretim planlamasına katkı sağlayacağı; bunun da üretim hatlarının esnekliğini artırabileceği ifade ediliyor.

Tarsus’taki firmanın 312 bin metrekarelik yerleşkesi, kurumsal verilerde yer alan yaklaşık 800 tedarikçi ağı ve 45 ülkeye ihracat tecrübesi, Çukurova’da gelişebilecek yeni üretim iş birlikleri için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

lojistik, altyapı ve yeşil üretim fırsatları:

TÜİOSB’nin Mersin Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı, otoyol ve demiryolu bağlantılarına yakın konumu, bölgeyi lojistik açıdan cazip kılıyor. Bu altyapının ham madde temininden bitmiş ürün sevkiyatına kadar üreticilere pratik çözümler sunması hedefleniyor.

Bölgenin ayrıca Türkiye’nin ilk yeşil ve dijital doğan organize sanayi bölgesi yaklaşımıyla planlanması dikkat çekiyor. TÜİOSB bünyesinde dijital altyapı, enerji yönetimi, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor; planlanan SCADA destekli elektrik dağıtım yönetimi ise bu yatırım başlıkları arasında öne çıkıyor.

TÜİOSB’nin hem gıda ihtisası hem de karma OSB kimliğiyle orta ve yüksek teknoloji üreticileri için yeni yatırım imkanları sunduğu, bölgenin genişleme planları kapsamında Ekim 2026 itibarıyla 200 bin metrekarelik ilave alanın ön tahsise çıkarılmasının sürecin önemli bir adımı olduğu kaydedildi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, bölgeyi oluştururken yalnızca üretim parselleri değil, yeşil dönüşüm, dijital altyapı ve yüksek katma değerli üretimin birlikte geliştiği bir ekosistem kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Akyürek Balta, "Böylesine güçlü bir üreticinin yanı başında bulunmak, yeni temaslar, Ar-Ge fikirleri ve tedarik imkanları açısından önemli bir fırsat. Bölgedeki sanayicilerimizi ve yatırım arayışındaki firmaları gelip altyapımızı, lojistik avantajlarımızı ve muhtemel iş birliği alanlarını yerinde görmeye çağırıyoruz. Çukurova’da birlikte üretmenin yollarını arıyoruz" dedi.

Koluman yetkilisi Kaan Saltık ise savunma sanayiinde rekabetin yalnızca iyi bir ürün tasarlamakla sınırlı olmadığını; parçaların doğru kaliteyle ve zamanında üretim hattına ulaştırılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Taraflar, protokolün herhangi bir yatırım, alım, arsa tahsisi veya iş hacmi taahhüdü içermediğini; bunun yerine ortak Ar-Ge imkanları, potansiyel tedarikçi ilişkileri ve sanayi yatırımlarına yönelik gönüllü görüşmeler için iletişim zemini oluşturduğunu açıkladı.

Gül Akyürek Balta ile Kaan Saltık arasındaki yaklaşık 8 yıllık çalışma arkadaşlığının bu girişimin kurumsal zeminini oluşturduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde teknik ziyaretler, sektörel görüşmeler, potansiyel tedarikçi buluşmaları ve ortak Ar-Ge başlıklarında iletişimin sürdürüleceği; muhtemel yatırım, tahsis, tedarik ve ticari iş birliği kararlarının ise ilgili şirketlerin bağımsız değerlendirmeleri ve gerekli izin süreçleri doğrultusunda alınacağı ifade edildi.

TÜİOSB GIDA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş., ÇUKUROVA'DA SAVUNMA SANAYİİ, OTOMOTİV YAN SANAYİSİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALADI