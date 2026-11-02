Ecogreen Kütahya'da 260 MWe'lik rüzgar projesinin ihalesini kazandı

Ecogreen Kütahya RES ihalesini üstlendi

Yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA RES-2026 yarışmasında 260 MWe kapasiteli Kütahya RES projesinin kazananı oldu. Şirketin verdiği en iyi teklif, 3,50 Eurocent/kWh elektrik birim fiyatı ve 72.000 Euro/MWe katkı payı bedeli üzerinden belirlendi.

ihale ve teklifin önemi:

R26-Kütahya RES adıyla açılan yarışmada Ecogreen Enerji Holding’in en iyi teklif sunması, şirketin rüzgar enerjisinde büyük ölçekli projelere geçiş stratejisini somutlaştırdı. 260 MWe kapasite, şirketin kurulu güç hedeflerinde kayda değer bir artış sağlayacak ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim payının yükseltilmesine katkıda bulunacak.

şirket stratejisi ve portföy genişlemesi:

Ecogreen, mevcutta 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle enerji santralinden oluşan portföyünü, rüzgar projeleriyle çeşitlendiriyor. Kütahya RES ile birlikte şirket, hem kurulu güç potansiyelini artırmayı hem de enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje aynı zamanda düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine destek olacak büyük ölçekli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yenilenebilir enerji sektöründe uzun vadeli değer oluşturma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı yalnızca kapasite artışı olarak değil, ülkemizin enerji geleceğine yönelik stratejik bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. YEKA RES-2026 Yarışmaları kapsamında kazandığımız 260 MWe kapasiteli Kütahya RES projesi, rüzgar enerjisi alanındaki yatırım hedeflerimizi destekleyen ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiren önemli bir kazanımdır. Güneş, biyogaz ve biyokütle alanlarındaki güçlü altyapımızı rüzgar enerjisindeki büyük ölçekli yatırımlarımızla tamamlayarak kaynak çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir ve bütüncül bir enerji portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin yerli kaynaklara dayalı üretim kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunurken, ülkemizin enerji dönüşümüne yön veren yatırımlara öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şirket, 'Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek' vizyonu çerçevesinde farklı yenilenebilir kaynakları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek operasyonel yetkinliklerini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Kütahya RES projesinin devreye alınmasıyla Ecogreen’in rüzgar enerjisindeki varlığı daha da güçlenecek ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sağlanması hedeflenecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG, 260 MWE KAPASİTEYE SAHİP KÜTAHYA RES PROJESİNİN KAZANANI OLDU. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "R26-KÜTAHYA RES" YARIŞMASINDA 3,50 EUROCENT/KWH ELEKTRİK BİRİM FİYATI VE 72.000 EURO/MWE KATKI PAYI BEDELİ İLE EN İYİ TEKLİF ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG’İN OLDU.