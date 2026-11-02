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Ticaret bakanı Bolat: İran'la artan ticaret bölgesel istikrarı güçlendirir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK toplantısında İranlı mevkidaşı Seyid Ali Medenizade ile görüşüp ticaretin bölgesel istikrara katkısını vurguladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ticaret bakanı Bolat: İran'la artan ticaret bölgesel istikrarı güçlendirir

Toplantı ve görüşmenin özü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında düzenlenen ikili görüşmede İran Ekonomik İşler ve Finans Bakanı Seyid Ali Medenizade ile bir araya geldi. Yapılan değerlendirmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşme, tarafların tarihi ve kültürel bağlara sahip komşuluk ilişkisini dikkate alan yapıcı bir zeminde gerçekleşti.

Görüşmenin öncelikleri:

Taraflar, ticaret hacminin artırılmasına yönelik mekanizmalar, lojistik ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ile ortak ekonomik projelerin önünü açma ihtiyacını gündeme getirdi. Bolat, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin iki ülkenin refahına katkı sağlayacağına dikkat çekti ve bunun bölgemizin istikrarına olumlu yansıyacağına inandıklarını belirtti.

Bölgesel yansımalar ve mesaj:

Görüşme, İSEDAK çerçevesinde sürdürülen iş birliğinin somut sonuçlara dönüştürülmesi yönündeki beklentileri pekiştirdi. İki tarafın üzerinde uzlaştığı konuların takipçisi olunacağı ve önümüzdeki süreçte koordinasyonun artırılacağı vurgulandı. Toplantı, komşu ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, İRAN EKONOMİK İŞLER VE FİNANS BAKANI SEYİD ALİ MEDENİZADE İLE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, İRAN EKONOMİK İŞLER VE FİNANS BAKANI SEYİD ALİ MEDENİZADE İLE GÖRÜŞTÜ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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