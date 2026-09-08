Sungurlu itfaiyesi ağustosta anız yangınlarıyla yoğun mesai yaptı

Sungurlu itfaiye müdürlüğü ağustos raporu

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında ilçe genelinde toplam 305 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma gibi olaylara hızlı müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale dağılımı:

Ağustos verilerine göre itfaiye ekipleri 250 yangın, 11 trafik kazası, 3 kapı açma, 15 hayvan kurtarma, 1 mahsur kalma olayı ve 25 farklı vakaya müdahale etti. Temmuz ayında ise ekipler toplam 166 olaya müdahale ederken, bu olayların 130'u anız yangını olarak kayda geçti.

Anız yangınlarının boyutu ve uyarılar:

Açıklamada özellikle anız yangınlarındaki artışa dikkat çekildi; 2026 yılının ilk yedi ayında toplam 269 anız yangınına müdahale edilirken, yalnızca Ağustos ayında bu sayının 250'ye ulaşması tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Yetkililer, anız yangınlarının tarım arazilerinin yanı sıra ormanlık alanları, doğal yaşamı ve çevreyi de tehdit ettiğini, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini riske attığını vurguladı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme faaliyetlerinin yanında sahada bilgilendirme çalışmaları yürüterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, özellikle hasat döneminde anız yakılmaması konusunda tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ve küçük bir ihmalin büyük yangınlara yol açabileceğini hatırlattı.

SUNGURLU BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AĞUSTOS AYINDA İLÇE GENELİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM 305 OLAYA MÜDAHALE ETTİ.