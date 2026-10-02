Sungurlu'da altyapıdan santrale uzanan hızlı dönüşüm: 20 projeden 12'si tamamlandı

Başkan Dere: vaatlerin büyük bölümü kısa sürede hayata geçti

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri yaklaşık 2,5 yıl içinde seçimde açıkladıkları 20 projenin 12'sini tamamladıklarını belirtti. Dere, belediye olarak ilk dönemlerinin yarısı bitmeden vaatlerin yarısından fazlasını hayata geçirmenin hedefledikleri tempoyu gösterdiğini söyledi.

Toplantının yapıldığı Sungurlu Kent Park Belediye Sosyal Tesisleri'ne basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Dere, tamamlanan projelerin arasında başlangıçta seçim vaatleri arasında yer almayan ancak bölgeye katkı sağlayacak yatırımların da bulunduğunu vurguladı.

Tamamlanan projeler ve altyapı yatırımları:

Başkan Dere, ilçedeki altyapı çalışmalarının geniş kapsamlı olduğunu ifade ederek, Sungurlu'nun toplam 212 kilometrelik altyapısının 150 kilometresini yenilediklerini açıkladı. Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında asbestli borulardan kurtarılan bölgenin oranının ise yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirtti. Dere, bu çalışmalar için su altyapısına yaklaşık 500 milyon lira harcandığını söyledi ve iki adet 5 bin tonluk depo inşa ettiklerini ekledi.

Altyapı yenilenirken yolların kazılması gerektiği ve bunun da yol yapım maliyetlerini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dere, belediyenin kendi kurduğu beton santrali ile asfalt plentini kullanarak maliyetleri düşürdüklerini, bu sayede yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan, bu asfalt çalışmasının yaklaşık 250-300 milyon lira maliyet karşılığı bulunduğunu vurguladı. Ayrıca 100 bin metrekarelik kilit parke çalışması yapıldığını ve ana caddelerde kaldırım düzenlemelerinin sürdüğünü belirtti.

Yeni tesisler, borç ödemeleri ve tapu devri

Dere, göreve geldiklerinde belediyenin yaklaşık 350 milyon lira civarında borcu olduğunu, bunun içinde 162 milyon lirasını SGK'ya