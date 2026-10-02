Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Sungurlu'da altyapıdan santrale uzanan hızlı dönüşüm: 20 projeden 12'si tamamlandı

Muhsin Dere, 2,5 yılda açıkladıkları 20 projenin 12'sini tamamladıklarını, altyapıda 150 km yenileme ve suya yaklaşık 500 milyon lira harcadıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sungurlu'da altyapıdan santrale uzanan hızlı dönüşüm: 20 projeden 12'si tamamlandı

Başkan Dere: vaatlerin büyük bölümü kısa sürede hayata geçti

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri yaklaşık 2,5 yıl içinde seçimde açıkladıkları 20 projenin 12'sini tamamladıklarını belirtti. Dere, belediye olarak ilk dönemlerinin yarısı bitmeden vaatlerin yarısından fazlasını hayata geçirmenin hedefledikleri tempoyu gösterdiğini söyledi.

Toplantının yapıldığı Sungurlu Kent Park Belediye Sosyal Tesisleri'ne basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Dere, tamamlanan projelerin arasında başlangıçta seçim vaatleri arasında yer almayan ancak bölgeye katkı sağlayacak yatırımların da bulunduğunu vurguladı.

Tamamlanan projeler ve altyapı yatırımları:

Başkan Dere, ilçedeki altyapı çalışmalarının geniş kapsamlı olduğunu ifade ederek, Sungurlu'nun toplam 212 kilometrelik altyapısının 150 kilometresini yenilediklerini açıkladı. Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında asbestli borulardan kurtarılan bölgenin oranının ise yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirtti. Dere, bu çalışmalar için su altyapısına yaklaşık 500 milyon lira harcandığını söyledi ve iki adet 5 bin tonluk depo inşa ettiklerini ekledi.

Altyapı yenilenirken yolların kazılması gerektiği ve bunun da yol yapım maliyetlerini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dere, belediyenin kendi kurduğu beton santrali ile asfalt plentini kullanarak maliyetleri düşürdüklerini, bu sayede yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan, bu asfalt çalışmasının yaklaşık 250-300 milyon lira maliyet karşılığı bulunduğunu vurguladı. Ayrıca 100 bin metrekarelik kilit parke çalışması yapıldığını ve ana caddelerde kaldırım düzenlemelerinin sürdüğünü belirtti.

Yeni tesisler, borç ödemeleri ve tapu devri

Dere, göreve geldiklerinde belediyenin yaklaşık 350 milyon lira civarında borcu olduğunu, bunun içinde 162 milyon lirasını SGK'ya

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi
images

Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de
images

Acı Dayı Pide hukuki süreci başlattı: bakanlığın tespitine itiraz
images

Çağlayan'a 100 araçlık açık otopark ve yeşil alan kazandırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de kardeşlik türküleri: validen terörsüz sürece destek çağrısı

Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini gerektirdi

Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı