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Süper amatör küme başladı: bir haftada 21 gol

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı; oynanan 5 maçta toplam 21 gol atıldı ve 2. hafta karşılaşmaları 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper amatör küme başladı: bir haftada 21 gol

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk haftası oynanan 5 maçla tamamlandı. Toplam 21 golün kaydedildiği haftada maç başına ortalama 4,2 gol düştü, ligde heyecan yüksek başladı.

haftanın maçları ve skorlar:

Kayseri Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-2 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 4-2 Amaratspor

Develispor 4-2 Kayseri Yolspor

Argıncıkspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK

Büyük Toramanspor (BAY)

takımların performansına kısa bakış:

İlk haftada hem sık gollü maçlar hem de tek gollü mücadeleler görüldü. Kocasinan Ülküspor ve Develispor ikişer farkla galip gelerek hücumdaki gücünü gösterdi. G.O.Paşaspor'un 3-2'lik skorla kazanması ve G.O.Paşaspor ile Döğergücü FK arasındaki mücadele, haftanın çekişmeli karşılaşmaları arasında yer aldı. Argıncıkspor'un 1-0'lık galibiyeti ise savunma ağırlıklı bir oyun sergilediğinin işareti oldu.

Lig fikstürü gereği bir takımın bay geçtiği haftada (Büyük Toramanspor), kalan takımlar puan ve performans arayışını sürdürdü. Takımlar 25 Ekim Pazar günü oynanacak 2. hafta maçlarıyla ligdeki konumlarını güçlendirmeye çalışacak.

İzleyiciler ve takımlar için önümüzdeki haftalar, hem puan cetvelinde yerini sağlamlaştırmak hem de gol ortalamasını korumak açısından belirleyici olacak.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 1. HAFTA TAMAMLANDI.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 1. HAFTA TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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