Süper ligde 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakaları sonrasında dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Karar, farklı maçlarda kaydedilen tezahürat ve saha olayları ile talimatlara aykırı hareket gerekçelerine dayanıyor.

sevkin gerekçeleri:

Sevk raporlarında öne çıkan başlıca gerekçeler; 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket' olarak belirtiliyor. İlgili maddeler arasında Futbol Disiplin Talimatı'nın 52., 53. ve 46. maddeleri ile sezonun müsabaka statüsü ve Sportif Ekipman Talimatı hükümleri yer alıyor.

kulüp bazlı sevk kararları:

Gaziantep Futbol Kulübü — 06.11.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. ve 52. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Samsunspor Kulübü — 07.11.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü — 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü — 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe Kulübü — 07.11.2026 tarihinde oynanan Göztepe - İstanbul Başakşehir müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Erzurumspor FK Kulübü — 08.11.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Çorum FK Kulübü — 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü — 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü — 08.11.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

PFDK değerlendirmesi sonrasında verilecek olası cezalar, ilgili talimat hükümlerine göre belirlenecek ve kulüplere ayrıca bildirilecektir.

TFF RİVA TESİSLERİ (ARŞİV)