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Kastamonu Üniversitesi 12 projeyle COP31 etkinliğinde sesini duyuruyor

Kastamonu Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen COP31'de 7 projesini 16 Kasım'da stant 8'de sergileyecek, 5 sunumu Ekran 7'de ziyaretçilerle paylaşacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu Üniversitesi 12 projeyle COP31 etkinliğinde sesini duyuruyor

Kastamonu Üniversitesi COP31'de projeleriyle yer alıyor

Kastamonu Üniversitesi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında toplam 12 proje ile etkinlikte yer alıyor. Üniversite, çalışmalarını hem fiziksel standa taşıyacak hem de ortak dijital ekran aracılığıyla sunumlarla paylaşacak.

Stant sunumları ve tarih bilgisi:

Üniversitenin 7 projesi 16 Kasım tarihinde stant 8de sergilenecek. Akademisyenler, sergide iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre teknolojileri ve afet yönetimi konularındaki proje ve bulgularını doğrudan ziyaretçilerle buluşturacak.

Dijital ekranda yer alacak sunumlar:

Ayrıca üniversitenin hazırladığı 5 sunum ortak dijital platformda, Ekran 7 üzerinden yayınlanacak. Bu dijital paylaşımlar, fiziksel stantla paralel olarak katılımcılara ulaşmayı ve proje etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, COP31 ortamında hem saha uygulamalarını hem de araştırma sonuçlarını aktararak kurumun iklim ve çevre alanındaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ&#039;NİN, ANTALYA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31&#039;DE 7 PROJESİ SERGİLENECEK VE 5...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ'NİN, ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31'DE 7 PROJESİ SERGİLENECEK VE 5 SUNUMU İSE ORTAK DİJİTAL EKRANDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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