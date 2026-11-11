Kaşıntı şikayetiyle doktora gitti: erkeklerde nadir görülen meme kanseri erken evrede yakalandı

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 70 yaşındaki kuaför Hasan Güngör, sağ memesinde başlayan kaşıntı ve sonrasında hissedilen sertlik üzerine aile hekimine başvurdu. Yapılan yönlendirme ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne giden Güngör, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Arda Işık ve ekibinin yaptığı tetkikler sonucunda meme başının hemen arkasında yaklaşık 1 santimetrelik kitle tespit edildi. Multidisipliner değerlendirme sonrası 8 Ekim'de gerçekleştirilen cerrahi girişimle kitle çıkarıldı; hasta şu anda hormon tedavisiyle izleniyor.

Tanı ve ilk bulgular:

Güngör, belirtileri önce küçümsediğini, kaşıntının ardından sertleşme fark edince muayene olmaya karar verdiğini belirtti. Biyopsi sonrası kısa süre içinde tedavinin başladığını ve 20 gün içinde durumunun düzelmeye başladığını aktardı. Hastanın şaşkınlığı; erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesi ve toplumda bu durumun bilinmemesi üzerineydi. Güngör, erkeklerin memede sertlik veya sıkılık hissettiğinde ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Uzman değerlendirmesi ve tedavi süreci:

Prof. Dr. Arda Işık, erkek meme kanserinin kadınlardaki kadar sık görülmediğini, her 100 meme kanseri vakasından yaklaşık 1'inin erkeklerde görüldüğünü söyledi. Bu nadirliğe karşın erkeklerde tanının gecikme eğiliminde olduğunu; bunun sebeplerinden birinin erkeklerin kendi meme dokuları olduğu düşüncesinin zayıf olması ve bulguları önemsememeleri olduğunu belirtti. Erkek meme kanserinin bulguları kadınlardakiyle benzer; meme başı arkasında kitle, kızarıklık, meme başında kanama veya pul pul döküntü ve koltukaltında ele gelen bezeler sık görülen belirtiler arasındadır.

Tanı sürecinde erkeklerde önce klinik muayene yapıldığını, çoğunlukla ultrasonografi ile ilerlenip gerekirse kalın iğne biyopsisi uygulanarak kesin tanıya ulaşıldığını söyleyen Işık, erken evrede tanı konulan hastalarda birinci basamak tedavinin genellikle cerrahi olduğunu aktardı. Cerrahi sonrası gerekirse kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi ek tedavilere başvurulabildiğini belirtti. Hastanın durumu lokalize tümör şeklindeydi ve uzak metastaz saptanmadığı için ameliyat başarılı sayıldı; şu anda hasta hormon tedavisiyle takip edilmektedir.

Prof. Dr. Işık, aile öyküsünün önemine de dikkat çekti: ailede meme kanseri olan birinci derece akraba varlığında hem kadınlarda hem erkeklerde riskin arttığını, genetik risk faktörleri arasında BRCA genlerinin özellikle erkeklerde BRCA-2 pozitifliğinin meme kanseri riskini belirgin şekilde yükselttiğini ifade etti. Ayrıca bazı durumlarda kişiye özel tarama programlarının planlanabildiğini ekledi.

Önlem ve farkındalık çağrısı:

Işık, toplumsal farkındalık eksikliğine değinerek sosyal medyada tedavi önerilerinin yerine hasta bazlı, uzman yönlendirmeli yaklaşımların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve Angelina Jolie örneğine atıfta bulunarak genetik taşıyıcılık durumlarında korunma stratejilerinin hasta özelinde ele alındığını belirtti. Ele gelen kitlenin her zaman kanser olmadığı, ancak kesinlikle değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Son olarak Işık, kendi kendini muayenenin önemini şu şekilde özetledi: 20 yaşından itibaren kendi kendini muayene alışkanlığı edinilmeli; kadınlarda ise 40 yaşından itibaren iki yılda bir KETEM veya sağlık kuruluşlarında tarama programlarına katılmaları öneriliyor. Erkeklerde tarama programı rutin olmamakla birlikte aile öyküsü veya genetik risk mevcutsa kişiye özel izlem planlanabileceğine dikkat çekildi.

Hasan Güngör'ün vakası, erkeklerde meme kanserinin mümkün olduğunu ve erken başvurunun tedavi başarısında belirleyici rol oynadığını gösteren bir örnek olarak değerlendiriliyor.

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. ARDA IŞIK VE HASTA HASAN GÜNGÖR