Tarihe geçen sezon: Texaco Team AMS üçüncü kez takım şampiyonu

istanbul Park'ta final:

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'taki final yarışlarıyla tamamlandı. TEXACO Team AMS, Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunda ve Türkiye'de TEXACO'nun üretim, satış ve pazarlamasını üstlenen destekle, 2024 ve 2025'te olduğu gibi 2026 sezonunda da takımlar şampiyonluğunu üçüncü kez üst üste kazandı.

son ayağın öne çıkanları:

Şampiyonanın son ayağı 24 sporcunun katılımıyla yapıldı; altı ayak ve 12 yarışlık sezona damga vuran değişken hava koşulları ve yoğun yağış mücadeleyi belirledi. Sıralama turlarında Seda Kaçan 2:01.239 ile sezonun en hızlı turunu atarak pole pozisyonunu elde etti. Yağmur altında yapılan Pazar yarışında Kaçan birinci yarışta dördüncü, ikinci yarışta ise ikinci sırayı alarak sezonun tüm ayaklarında podyuma çıkma başarısını sürdürdü.

Kaçan'ın sezon içindeki istikrarlı performansı, yalnızca kendi klasmanında değil genel klasmanda şampiyon olarak Türkiye Pist otomobil sporları tarihinde genel klasmanda şampiyon olan ilk kadın yarışçı olmasını sağladı. Sezon boyunca düzenlenen altı sıralama turunun ve altı en hızlı yarış turunun beşini Kaçan kazandı.

takımın performansı ve pilot sonuçları:

TEXACO Team AMS bu sezon üç otomobille mücadele etti. Final haftasonunda ilk yarışta, daha düşük motor gücüyle yarışan Zekai Özen yoğun yağmurda elde ettiği ikincilikle dikkat çekti. İkinci yarışta ise Melih Söylemez üçüncülük elde ederek takıma önemli puanlar kazandırdı. Takım pilotlarının finalde üç podyumda yer alması, takımlar klasmanındaki üstünlüğü pekiştirdi.

Sezon boyunca Maksi Grup'ta 11, genel klasmanda ise 30 sporcu start aldı; takımın gösterdiği istikrar, puan farkıyla gelen şampiyonlukta belirleyici oldu.

kurumsal ve takım açıklamaları:

Petrol Ofisi Grubu CMO'su Murat Zengin şöyle konuştu: "Petrol Ofisi Grubu olarak sporu, gençlerin potansiyelini ortaya koyan ve toplumsal gelişimi destekleyen önemli bir alan olarak görüyoruz. Köklü bir geçmişe sahip TEXACO markamızla bu anlayışımızı pistlere taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TEXACO Team AMS’nin Türkiye Pist Şampiyonası’nda üst üste üçüncü kez takımlar şampiyonluğuna ulaşması, istikrarlı performansın, güçlü ekip ruhunun ve kararlılığın bir göstergesi. Bu yılki şampiyonluğu bizim için daha da anlamlı kılan ise Seda Kaçan’ın Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde genel klasmanda şampiyon olan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçmesi. Petrol Ofisi Grubu olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü temsil edilmesini ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlara sahip olmalarını önemsiyoruz. Başta Seda Kaçan olmak üzere, bu tarihi başarıda emeği geçen tüm takımın pilotlarını, teknik ekibini ve takım yönetimini gönülden tebrik ediyorum."

TEXACO Team AMS Takım Sorumlusu İbrahim Okyay ise, "TEXACO Team AMS’nin Türkiye Pist Şampiyonası’nda üç yıl üst üste şampiyon olması elbette önemli bir başarı. Ancak ülkemiz otomobil sporlarında şampiyona kazanarak en yakın rakibinin 38 puan önünde büyük bir farkla tarihe geçen ilk kadın sporcunun takımımızın pilotu olması da bizim için aynı derecede özel ve değerli bir başarı hikâyesi oldu. Sporcumuz Seda’yı bir kez daha kutluyorum" dedi.

avrupa arenasındaki durum:

TEXACO Team AMS, Türkiye'deki başarılarının yanı sıra Avrupa sahnesinde de dikkat çekiyor. 2024 sezonunda TCR European Endurance Şampiyonası'nda takımlar şampiyonluğu kazanan ekip, pilotlar klasmanında Gen1, Gen2 ve DSG kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı. 2025'te ise takımlar ikinciliği ve Gen1'de pilotlar şampiyonluğu gibi dereceler elde etti.

Takım, TCR European Endurance Şampiyonası'nda takımlar klasmanında şu anda ikinci sırada bulunuyor; pilotlar Gen2 klasmanı ve genel klasmanda ikinci sırada, Gen1 klasmanında ise birinci sırada yer alıyor. 2026 sezonu final yarışı İtalya'nın Misano kentinde 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

TEXACO TEAM AMS PİLOTU SEDA KAÇAN