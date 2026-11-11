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Erciş'te yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan kadın hayatını kaybetti

Van’ın Erciş’te yolun karşısına geçmeye çalışırken 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, 06 DFM 388 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erciş'te yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan kadın hayatını kaybetti

kaza detayları:

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Van’ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi sınırlarında bulunan Van-Ağrı kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kadın aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DFM 388 plakalı otomobilin çarptığı kişinin Gülşen Gündüz (61) olduğu tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Gündüz’e olay yerinde müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gündüz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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