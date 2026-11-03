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Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da iki kişi, marketten raflardaki kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldı; güvenlik kamerası rahat tavırlarını kaydetti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

Eyüpsultan'da süpermarket hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkette dün akşam yaşanan olayda, iki kişi raflardaki peynirleri alıp pantolonlarına saklayarak iş yerinden ayrıldı. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'ndeki markette saat 17.50 civarında gerçekleşti ve güvenlik kamerası görüntüleri olayı kayıt altına aldı.

olayın meydana geliş sırası:

Edinilen bilgilere göre, markete giren 2 kişi raflardan kilolarca kaşar peyniri seçip, ürünleri peş peşe pantolonlarına yerleştirdi. Şüpheliler görüntülerde sakin bir tavırla hareket ederken, herhangi bir koşma veya panik belirtisi gözlemlenmedi. Olayın yaşandığı gün ve saat bilgilerinin güvenlik kayıtlarında yer aldığı belirtildi.

görüntülerde öne çıkan detaylar:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan karelerde, şüphelilerden birinin ağzında şeker olduğu ve bu sırada rahat bir tavır sergilediği dikkat çekti. Görüntülerde peynirlerin pantolonlara yerleştirilme anları net şekilde görülüyor; bu detaylar soruşturma ve mağaza güvenlik incelemesi için önem taşıyor.

Polis veya mağaza yetkililerinden yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır; olayla ilgili gelişmelerin güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA BİR SÜPERMARKETE GİREN 2 KİŞİ, KİLOLARCA KAŞAR PEYNİRİNİ PANTOLONLARININ İÇİNE...

EYÜPSULTAN'DA BİR SÜPERMARKETE GİREN 2 KİŞİ, KİLOLARCA KAŞAR PEYNİRİNİ PANTOLONLARININ İÇİNE GİZLEYEREK ÇALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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