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Sürücünün zamanında müdahalesi tırı kurtardı: Susurluk'ta kömür yüklü dorse yandı

Susurluk'ta otoyolda kömür yüklü dorse alev aldı; Karesi Grup Amirliği ekipleri ve sürücünün çekiciyi ayırması yangının büyümesini önledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücünün zamanında müdahalesi tırı kurtardı: Susurluk'ta kömür yüklü dorse yandı

Susurluk'ta dorsede yangın:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki kömür yüklü bir dorse gece saatlerinde alev aldı. Olay, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.17 sıralarında ihbar edilerek yetkililere bildirildi.

Müdahale ve sürücünün rolü:

İhbar üzerine Karesi Grup Amirliği tarafından bölgeye sevk edilen 2 araç ve 5 personel yangına müdahale etti. Yangın sırasında dorseyi çeken çekiciyle dorse birbirinden ayrıldı; sürücünün bu hamlesi çekicinin zarar görmesini engelledi.

Hasar ve söndürme çalışmaları:

Müdahaleyle kontrol altına alınan yangında dorse ve içindeki kömür yükünde maddi hasar meydana geldi. Olayda dorse plakası 22 LU 530, çekici plakası ise 22 LN 002 olarak kaydedildi; çekici herhangi bir zarar görmedi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve sürücünün çekiciyi ayırma kararı yangının daha geniş alana yayılmasını önledi ve olası daha büyük bir hasar riski bertaraf edildi.

BALIKESİR’İN SUSURLUK İLÇESİNDE OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ KÖMÜR YÜKLÜ TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN...

BALIKESİR’İN SUSURLUK İLÇESİNDE OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ KÖMÜR YÜKLÜ TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. SÜRÜCÜNÜN ÇEKİCİYİ DORSEDEN AYIRMASI, YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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