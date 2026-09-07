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Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

Yığılca'da süren Yedigöller Grup Yolu asfalt çalışmaları, AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk'ün takibiyle yaklaşık 15 köyün ulaşım konforunu artıracak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

Yedigöller grup yolunda asfalt çalışmaları

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolundaki asfaltlama faaliyetlerini takip etti. Çalışmalar, bölgedeki yerleşimler arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve yol standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Güzergah, yaklaşık 15 köyü doğrudan birbirine bağlayacak şekilde planlandı. Asfaltlama ile köy yollarının dayanıklılığının ve sürüş konforunun artması hedefleniyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bölge içi erişimin kolaylaşması ve bakım-onarım ihtiyaçlarının azalması bekleniyor.

Yerel yönetim ve hedefler:

Milletvekili Öztürk, yerleşim alanlarında asfaltlanmamış yol bırakmama hedefini vurgulayarak, "Yerleşim yeri olup da asfaltlanmamış yol bırakmadığımız Yığılca’mızda, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Projenin takip edildiği ve önceliğin ulaşım konforu ve güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, YIĞILCA’DA DEVAM EDEN YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, YIĞILCA’DA DEVAM EDEN YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YEDİGÖLLER GRUP YOLU’NDAKİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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