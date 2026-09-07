Çeşme'de Paşalimanı sahili köpük kutularla kirleniyor

paşalimanı kıyısında yoğun atık birikimi:

Çeşme'nin Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenerek karaya vuran yüzlerce köpük (strafor) kutu, sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılarak çevre kirliliğine neden oldu.

Atıklar rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıda birikmiş; denizde ve kıyıda oluşan tabaka, bölgedeki temiz kumsal görünümünü bozarken, sahilde yürüyen vatandaşlar ve tatilcilerin dikkatini çekti. Kutuların kaynağı henüz tespit edilmedi.

çevresel etkiler ve yerel tepkiler:

Çevre sakinleri ve tatilciler, biriken strafor kutuların deniz ekosistemi için tehlike oluşturduğunu vurguladı. Bu tür plastik ve köpük atıklar sucul canlılar için boğulma ve beslenme sorunları yaratabiliyor, ayrıca kıyı ekosisteminde uzun süreli kirliliğe yol açabiliyor.

Vatandaşlar, yetkililerden kirliliğin kaynağının tespit edilmesini ve bölgedeki sahilde acil temizlik çalışması başlatılmasını talep ediyor. Yerel sakinler geçici olarak atıkları toplamaya çalışırken, resmi bir müdahale bekleniyor.

Olayın ardından bölgedeki duyarlılık arttı; halk, benzer kirliliklerin önlenmesi için kaynak takibi, daha sık denetim ve deniz taşımacılığıyla bağlantılı olabilecek risklerin araştırılmasını istiyor. Yetkililerden gelecek açıklama ve yapılacak temizlik çalışmaları bölgedeki çevresel durumu belirleyecek.

İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE BULUNAN PAŞALİMANI MEVKİİNDE DENİZDEN SÜRÜKLENEN YÜZLERCE KÖPÜK KUTU KIYIYA VURARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU.