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Erken kar Kaçkar yaylalarında sonbaharı beyaza çevirdi

Eylül'ün ilk günlerinde Çamlıhemşin'in yüksek yaylalarında etkili olan kar, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nı beyaza bürüdü; ziyaretçiler büyülendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Erken kar Kaçkar yaylalarında sonbaharı beyaza çevirdi

Yüksek kesimlerde eylül ayının ilk karı etkili oldu:

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda, sonbaharın ilk ayı Eylül başında kar yağışı görüldü. Yağış, özellikle Kaçkar ve Altıparmak Dağlarının yüksek kesimlerini beyaz bir örtüyle kapladı.

Yeşilden beyaza geçen yaylalar kış görüntüsü verdi:

Normalde yeşilin hakim olduğu yaylalarda bir anda beliren beyaz örtü, bölgeye kıştan kalma görüntüler getirdi. Yağış, rakım yükseldikçe etkisini artırdı ve yer yer kar kalınlığı oluştu; ortaya çıkan manzaralar bölgenin farklı mevsimlerde sunduğu çeşitliliği yeniden ortaya koydu.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı:

Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bölgede bulunan ziyaretçiler ve doğa tutkunları, oluşan kar manzaralarını fotoğraflayıp videoya alarak doğanın bu beklenmedik halini izledi.

Yağışın etkisi ve ortaya çıkan beyaz örtü, Kaçkarların dört mevsim boyunca farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARDA SONBAHAR MEVSİMİNİN İLK AYI OLAN...

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARDA SONBAHAR MEVSİMİNİN İLK AYI OLAN EYLÜL AYINDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. EYLÜL AYININ İLK GÜNLERİNDE GELEN KAR YAĞIŞI, KAÇKAR VE ALTIPARMAK DAĞLARI’NIN YÜKSEK KESİMLERİNİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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