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Şuşa'da stratejik buluşma: Yaşar Güler, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla askeri gündemi ele aldı

Yaşar Güler, Şuşa'da Zakir Hasanov ve Irakli Chikovani ile buluştu; askeri işbirliği, eğitim ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi vurgulandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:06

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Şuşa'da stratejik buluşma: Yaşar Güler, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla askeri gündemi ele aldı

Görüşmenin kapsamı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya geldi. Burada Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştiren Güler, iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda, özellikle askeri alanda dinamik bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre taraflar, askeri işbirliğinin kapsamının genişletilmesinin Cumhurbaşkanlarının sürekli kontrolü altında olduğuna dikkat çekti. Görüşmede ayrıca askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

Ortak tatbikatlar ve pratik işbirliği:

Taraflar, "Birlik Gücü-2026" ortak tatbikatının önemine vurgu yaptı. Söz konusu tatbikata Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan askerî personelinin katılımı planlanmış olup, Bakanlar bu tür faaliyetlerin sahada koordinasyonu güçlendirdiğini ve ortaklık bağlarını pekiştirdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca askeri eğitim programlarının genişletilmesi, teknik iş birliğinin derinleştirilmesi ve lojistik destek konuları gündeme geldi. Taraflar, eğitim ve tatbikatların hem kabiliyet geliştirme hem de birliklerin birbirini tamamlama yeteneği açısından önemini vurguladı.

Bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir barış:

İkili görüşmede bölgedeki güvenlik ortamı ve sürdürülebilir barışın sağlanması yolları da detaylı şekilde ele alındı. Taraflar, karşılıklı diyalog ve koordinasyonun bölgesel istikrar için belirleyici olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede Yaşar Güler, Şuşa'da ayrıca Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile de bir araya gelerek, üç ülke arasındaki savunma diyalogunun genişletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin sonunda her iki ikili görüşmede de Türkiye-Azerbaycan ortaklığının ve bölgesel iş birliğinin gelecekte de sürdürüleceğine dair karşılıklı güven ve kararlılık öne çıktı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI ORGENERAL ZAKİR HASANOV VE GÜRCİSTAN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI ORGENERAL ZAKİR HASANOV VE GÜRCİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI IRAKLİ CHİKOVANİ İLE ŞUŞA ŞEHRİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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