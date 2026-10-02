Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,3162 +0,18%
Bist 12.342,37 +0,76%
Altın Gram 6.656,57 +0,33%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,11 -3,13%
--°

Şuşa'da üçlü savunma zirvesi: bölgesel iş birliği ve güvenlik ele alındı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla Şuşa'da 13. üçlü toplantıda bölgesel iş birliği ve güvenliği ele aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Şuşa'da üçlü savunma zirvesi: bölgesel iş birliği ve güvenlik ele alındı

Şuşa'daki üçlü savunma toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa kentine geldi. Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya gelerek 13. Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda, Güney Kafkasya'da artan iş birliği imkanları, bölgesel güvenlik ve altyapı projelerinin korunması öncelikli gündem maddeleri arasındaydı. Güler, bölgenin önümüzdeki dönemde dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayarak taraflar arasındaki diyalogun önemine dikkat çekti.

Güler toplantıda şunları söyledi: "Güney Kafkasya’nın 2026 yılında önemli bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğunu belirten Güler, 'Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya’da yeni iş birliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliği özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projeleri yalnızca ekonomik kalkınmamıza değil aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer yandan bu projelerin güvenliğinin sağlanması da ülkelerimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerimiz arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatlar eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetler bu sorumluluğun sahaya da bir yansımasıdır. Bu faaliyetler sayesinde birliklerimiz birbirlerini daha iyi tanımakta birlikte çalışabilirlik seviyemiz yükselmekte ve müşterek harekat kabiliyetimiz de gelişmektedir. Kafkasya’nın güvenliği Türkiye’nin, Azerbaycan’ın ve Gürcistan’ın güvenliğinden ayrı değil. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum'"

ortak adımlar ve beklentiler:

Güler ayrıca, üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmanın Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da güçlendirilmeye hazır olduğunu belirtti. Toplantının, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacağına işaret etti.

Katılımcılar, enerji, ulaştırma ve iletişim gibi kritik altyapı projelerinin güvenliğinin sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca silahlı kuvvetler arasında müşterek tatbikatlar ve eğitimlerin sürdürülmesinin, birlikte çalışabilirlik ve müşterek harekat kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

Şuşa'daki görüşme, üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonun pekiştirilmesi amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendirildi ve taraflar, iş birliğini ilerletme kararlılığını tekrar teyit etti.

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE SAVUNMA BAKANLARI ŞUŞA’DA BİR ARAYA GELDİ

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE SAVUNMA BAKANLARI ŞUŞA’DA BİR ARAYA GELDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üçlü savunma zirvesi Şuşa'da: iş birliğini genişletme kararlılığı
images

Kadının eli sofradan siyasete: iklim mücadelesinde çözümün öznesi
images

Site yöneticisinin tepkisi basın açıklamasını gerdi: Yeni Parti ilçe başkanı sak...
images

İncesu'da tarıma güvenli erişim için alt geçit talebi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı