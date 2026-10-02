Şuşa'da üçlü savunma zirvesi: bölgesel iş birliği ve güvenlik ele alındı

Şuşa'daki üçlü savunma toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa kentine geldi. Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya gelerek 13. Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda, Güney Kafkasya'da artan iş birliği imkanları, bölgesel güvenlik ve altyapı projelerinin korunması öncelikli gündem maddeleri arasındaydı. Güler, bölgenin önümüzdeki dönemde dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayarak taraflar arasındaki diyalogun önemine dikkat çekti.

Güler toplantıda şunları söyledi: "Güney Kafkasya’nın 2026 yılında önemli bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğunu belirten Güler, 'Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya’da yeni iş birliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliği özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projeleri yalnızca ekonomik kalkınmamıza değil aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer yandan bu projelerin güvenliğinin sağlanması da ülkelerimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerimiz arasında gerçekleştirilen müşterek tatbikatlar eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetler bu sorumluluğun sahaya da bir yansımasıdır. Bu faaliyetler sayesinde birliklerimiz birbirlerini daha iyi tanımakta birlikte çalışabilirlik seviyemiz yükselmekte ve müşterek harekat kabiliyetimiz de gelişmektedir. Kafkasya’nın güvenliği Türkiye’nin, Azerbaycan’ın ve Gürcistan’ın güvenliğinden ayrı değil. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum'"

ortak adımlar ve beklentiler:

Güler ayrıca, üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmanın Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da güçlendirilmeye hazır olduğunu belirtti. Toplantının, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacağına işaret etti.

Katılımcılar, enerji, ulaştırma ve iletişim gibi kritik altyapı projelerinin güvenliğinin sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca silahlı kuvvetler arasında müşterek tatbikatlar ve eğitimlerin sürdürülmesinin, birlikte çalışabilirlik ve müşterek harekat kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

Şuşa'daki görüşme, üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonun pekiştirilmesi amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendirildi ve taraflar, iş birliğini ilerletme kararlılığını tekrar teyit etti.

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE SAVUNMA BAKANLARI ŞUŞA’DA BİR ARAYA GELDİ