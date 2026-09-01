Tahoe Gölü'nde ilk Türk başarı: 50'de başlayan yüzücü dünyada 9. oldu

kendini keşfetmekten dünya sıralamasına kadar

Kilo vermek amacıyla 50 yaşında havuzda antrenmanlara başlayan Ragıp Vural Tandoğan, arkadaşlarının yönlendirmesiyle Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı seçmelerine katıldı ve açık suyla burada tanıştı. Soğuk suda ve uzun mesafelerde dayanabildiğini gördükten sonra maraton yüzücülüğüne yöneldi ve zamanla dünyanın farklı noktalarındaki zorlu parkurlarda kulaç atmaya başladı.

Son dönemde rotasını ABD'deki Tahoe Gölü'ne çeviren Tandoğan, yaklaşık 2 bin metre rakımdaki göldeki geçişleri tamamlayarak açık su yüzme tarihine geçti. Bu performansla Tandoğan, dünyada 9. kişi ve Türkiye'de bu unvanı alan ilk yüzücü oldu.

geçişlerin ayrıntıları:

Tandoğan'ın Tahoe macerası 2022'de başladı. 14 gün içinde arka arkaya 19, 17 ve 34 kilometrelik üç ayrı geçişi tamamlayarak toplam 70 kilometrelik parkuru bitirdi ve gölün 'Triple Crown' unvanını elde etti. Bu üç geçişi 14 gün içinde gerçekleştirebilen dünyadaki ilk sporcu olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl yeniden Tahoe Gölü'ne dönen Tandoğan, gece saat 02.00 civarında suya girerek ilk olarak Godfather parkurunda kulaç attı. Akıntılarla mücadele ederek yaklaşık 12 saatte bu geçişi tamamladıktan sonra ekibiyle daha organize hareket ederek 21,2 kilometrelik Thunderbird parkurunu da başarıyla bitirdi.

rakım, soğuk ve ekip faktörü:

Tahoe Gölü'nün yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunması yarışın zorluklarını artırıyor. Yüksek rakım nedeniyle oksijen seviyesinin azalmasının nabzı yükselttiğini ve yüzme hızını etkilediğini belirten Tandoğan, soğuk suyun da en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğünü aktardı.

Gece ve soğuk koşullarda yapılan çift geçişlerde teknik ve moral destek veren ekip büyük rol oynadı. Son üç yıldır yanında olan ve yıllık izinlerini yarışlarda kendisine eşlik etmek için kullanan Miraç Turhan'ın katkısını öne çıkaran Tandoğan, takım çalışmasının başarısındaki önemine işaret etti.

ekibin deneyimi ve motivasyon:

Ekibinden Miraç Turhan, İstanbul'daki antrenmanlardan yarış organizasyonlarına, beslenme ve hazırlık süreçlerine kadar geniş bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Birinci parkurun 19 kilometre, ikinci parkurun 21,2 kilometre olduğunu hatırlatan Turhan, ikinci geçişte hava sıcaklığının beklenenden çok daha fazla düştüğünü ve teknede montla durmakta zorlandığını söyledi. Buna rağmen Tandoğan'ın güneş doğana kadar motivasyonunu koruyup karaya ulaşmasının ekipçe sağlanan bir başarı olduğunu belirtti.

Ragıp Vural Tandoğan, Tahoe'deki bu deneyimin ardından yeni hedefler için antrenmanlarını sürdürürken, elde edilen başarının hem kişisel bir dönüm noktası hem de Türkiye için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

KİLO VERMEK AMACIYLA 50 YAŞINDA HAVUZDA YÜZMEYE BAŞLAYAN RAGIP VURAL TANDOĞAN, ARKADAŞLARININ TEŞVİKİYLE KATILDIĞI BOĞAZİÇİ YARIŞININ ARDINDAN AÇIK SU YÜZÜCÜLÜĞÜNE YÖNELDİ.