Takının 12 bin yıllık dili: Ankara Etnografya Müzesi'nde sergi

Sergi ve kapsamı:

Ankara Etnografya Müzesi, 'Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü' başlıklı sergiyle Epipaleolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne uzanan bir zaman çizelgesini ziyaretçilerin önüne seriyor. Sergide toplam 550 eser yer alıyor ve bu koleksiyondan 276 parça ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Eserler, 60 farklı müze müdürlüğünün koleksiyonlarından seçilerek bir araya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi ICOM tarafından 2026 yılı Uluslararası Müzeler Günü teması kapsamında hazırlanan 'Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor' çerçevesinde değerlendirdi ve serginin takının yalnızca estetik bir obje olmadığını; dönemin kültürünü, inançlarını ve toplumsal hayatını yansıtan tarihî belgeler olduğunu vurguladığını belirtti.

Malzeme ve tekniklerin dönüşümü:

Sergi, takı üretiminde kullanılan malzemeler ve tekniklerin zaman içinde nasıl evrildiğini kronolojik bir anlatımla sunuyor. Anadolu'da takı kullanımının Paleolitik Dönem’in sonlarına kadar uzandığına işaret edilen sergide, Çatalhöyük, Aşıklı Höyük ve Boncuklu Höyük gibi yerleşimlerde bulunan hayvan dişleri, deniz kabukları, kemik ve taş boncuklar örnekleniyor. Bu materyallerin yalnızca süs amacı taşımadığı; statü, bereket ve korunma inançlarıyla da ilişkilendirildiği açıklanıyor.

Kemik ve diş gibi organik malzemelerin yanı sıra obsidyen, akik, kalsedon, kuvars ve kırmızı jasper gibi taşlar da farklı tekniklerle işlenerek kolye, bilezik ve saç süslerine dönüştürüldü. Neolitik Çağ’da bakır ve kurşunla üretilen ilk boncuklardan, Kalkolitik Dönem’de bakırın yaygın kullanımına; Tunç Çağı’nda tunçun hakimiyetine kadar uzanan süreç sergide izlenebiliyor. Metalin takıda yer almasıyla döküm, dövme, tel ve levha şekillendirme gibi tekniklerin yanı sıra telkari, granülasyon, kabartma ve kakma gibi ince işçilik örnekleri de sunuluyor.

Camın ve yüzey süslemelerinin önemi:

Cam, takı sanatının gelişiminde dönüm noktalarından biri olarak sergi vitrini boyunca öne çıkıyor. Milattan önce 3 binin sonlarında Mezopotamya'da keşfedilen cam, başlangıçta yarı değerli taşlara alternatif olarak kullanılıp zamanla Anadolu'nun önemli bir üretim ve ticaret merkezi haline gelmesine katkı sağladı. Milattan önce 2 binden itibaren gelişen cam sanatı, cam takıların adak, mezar hediyesi ve statü simgesi olmasından günlük kullanıma geçişini de beraberinde getirdi.

Doğu Roma ve İslami dönemlerde mine, savat ve yaldızlama gibi yüzey süsleme yöntemleri metal işçiliğini zenginleştirirken, Roma Dönemi örneklerinde altın, gümüş ve tunçun yarı değerli taşlarla birlikte kullanımı yeni estetik biçimler yarattı. Sergi, bu tekniksel çeşitliliği ve zanaatkârlığın dönemlere göre değişimini kronolojik bir kurgu içinde sunuyor.

Takının toplumsal ve kültürel işlevleri:

Sergi metinleri ve bilgi panoları, takıların yalnızca estetik bir nesne olmadığını; statü, kimlik, inanç, toplumsal hiyerarşi ve aidiyetin görsel ifadeleri olduğunu vurguluyor. Her bir parça, ait olduğu dönemin estetik anlayışını ve toplumsal yapılarını aktarırken, aynı zamanda malzeme seçimi ve üretim tekniği üzerinden coğrafi ve kültürel etkileşimlerin izlerini taşıyor.

Epipaleolitik’ten başlayıp Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Demir, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan kronoloji, modern mücevher anlayışına dek uzatılarak takı sanatının kesintisiz gelişimi anlatılıyor. Ziyaretçiler, sergi boyunca binlerce yılın estetik arayışını, kendini ifade etme biçimlerini ve kültürel süreklilik ile değişimi bir arada görme olanağı buluyor.

Sergi, koleksiyonların bir araya getirilmesiyle müzeler arası iş birliğinin ve ortak miras bilincinin somut bir örneğini de sunuyor; bu yönüyle ICOM’un 2026 temasıyla paralel bir yaklaşım sergiliyor. Ziyaretçiler, hem nadir eserleri görme hem de takının insanlık tarihindeki çok boyutlu rolünü takip etme imkânı elde ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, ICOM TARAFINDAN 2026 YILI ULUSLARARASI MÜZELER GÜNÜ TEMASI OLARAK BELİRLENEN ‘MÜZELER BÖLÜNMÜŞ BİR DÜNYAYI BİRLEŞTİRİYOR' BAŞLIĞI KAPSAMINDA HAZIRLANAN SERGİYİ ZİYARET EDEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.