Ordu'da unlu mamullerde sıkı denetim: 8 işletmeye idari işlem

Ordu Büyükşehir zabıta ekipleri Altınordu'da yaklaşık 20 fırın ve unlu mamulde gramaj, hijyen, etiket ve ruhsat kontrolleri yaptı; 8 işletmeye ceza uygulandı.