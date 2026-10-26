Ordu'da unlu mamullerde sıkı denetim: 8 işletmeye idari işlem

Ordu'da unlu mamullerde denetim tamamlandı
Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu ilçesinde yürüttükleri denetimlerde kent genelindeki gıda güvenliğini korumaya yönelik adımlar attı. Yaklaşık 20 fırın ve unlu mamul işletmesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu ilçesinde yürüttükleri denetimlerde kent genelindeki gıda güvenliğini korumaya yönelik adımlar attı. Yaklaşık 20 fırın ve unlu mamul işletmesi
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