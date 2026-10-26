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Ordu'da unlu mamullerde sıkı denetim: 8 işletmeye idari işlem

Ordu Büyükşehir zabıta ekipleri Altınordu'da yaklaşık 20 fırın ve unlu mamulde gramaj, hijyen, etiket ve ruhsat kontrolleri yaptı; 8 işletmeye ceza uygulandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da unlu mamullerde sıkı denetim: 8 işletmeye idari işlem

Ordu'da unlu mamullerde denetim tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu ilçesinde yürüttükleri denetimlerde kent genelindeki gıda güvenliğini korumaya yönelik adımlar attı. Yaklaşık 20 fırın ve unlu mamul işletmesi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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