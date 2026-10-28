talas bahçelievler’de 3 caddeye 750 ton sıcak asfalt serildi

çalışmanın kapsamı:

Talas Belediyesi ilçede ulaşım konforunu artırma hedefiyle merkez Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde yer alan Atilla Caddesi, Tepebağlar Caddesi ve Erhan Caddesi’nde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 73 metrekarelik alanda, zemine uygun hazırlıkların ardından 750 ton sıcak asfalt serimi yapılarak yollar yenilendi.

uygulama süreci:

Çalışmada ilk adım olarak, yıpranmış mevcut asfalt iş makineleri ile sökülüp kaldırıldı. Ardından zeminde altyapı güçlendirme ve sıkıştırma işlemleri yapıldı; bu aşamalar, sıcak asfalt seriminin kalıcı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere planlandı. Ekipler, altyapı hazırlığını takiben sıcak asfaltı serip yüzeyi düzelterek sürücüler ve yayalar için daha düzgün bir ulaşım zemini oluşturdu.

ulaşım ve kent içi bağlantılarına etkisi:

Tepebağlar Caddesi’ndeki çalışma, Talas’ın ana ulaşım akslarından biri olan Şehit Komandolar Caddesine güçlü bir bağlantı sağladığı için bölgedeki trafik akışına doğrudan katkı sundu. Talas Belediyesinin merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü benzer yol yenileme çalışmalarıyla vatandaşların günlük ulaşımının kolaylaştırılması ve yol kalitesinin artırılması hedefleniyor. Proje, hem konfor hem de güvenlik açısından kısa vadede hissedilir iyileşme sağlamayı amaçlıyor.

TALAS BELEDİYESİNİN İLÇEDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. BU KAPSAMDA MERKEZ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDEKİ ATİLLA CADDESİ, TEPEBAĞLAR CADDESİ VE ERHAN CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLAM 3 BİN 73 METREKARELİK ALANDA 750 TON SICAK ASFALT SERİLEREK YOLLAR YENİLENDİ.