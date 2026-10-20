Talas'ta simülasyon eğitimi emniyet kemerinin önemini gösterdi

Talas Belediyesi'nde düzenlenen eğitimde uygulamalı simülasyon öne çıktı

Talas Belediyesinde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine yönelik düzenlenen güvenli sürüş ve trafik eğitimi, personelin trafikte alacağı önlemleri hem teoride hem de uygulamada güçlendirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde trafik kuralları, araç hâkimiyeti ve özellikle emniyet kemeri kullanımı üzerinde duruldu.

teorik oturumda insan faktörüne vurgu:

Talas Belediye Meclis Salonunda yapılan teorik bölümde eğitmenler kazalarda insan faktörünün belirleyici olduğuna işaret etti. Katılımcılara, özellikle akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu ve dikkat dağınıklığının riskleri aktarıldı; sürücülerden kurallara uymaları istendi.

simülasyonla deneyimlenen takla ve emniyet kemerinin rolü:

Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına binen personel, yaklaşık 30 kilometre/s hızla takla atan bir aracı canlı olarak deneyimledi. Deneyime katılanlar, simülasyonda emniyet kemerinin farkını bizzat görerek çıktıklarını ve uygulamanın güvenlik bilincini artırdığını ifade etti. Eğitime katılanlar, alınan uygulamalı derslerin günlük mesleki sürüş güvenliğine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Doğramacı, amacın hizmet araçlarının daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, "Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir." ifadeleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.

Doğramacı, eğitime destek veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti ve benzer uygulamaların sürdürülerek trafik güvenliğinin artırılacağını belirtti.

TALAS BELEDİYESİNDE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNDE, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE HIZLA TAKLA ATAN ARACI SİMÜLASYONDA DENEYİMLEYEN PERSONEL, EMNİYET KEMERİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ BİZZAT GÖRDÜ.