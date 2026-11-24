Operasyonun özeti:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi, soluk borusu çökmesi (trakeal kollaps) nedeniyle uzun süredir nefes almakta zorlanan 3,5 yaşındaki pomeranian cinsi köpeğe trakeal stent yerleştirdi. Uygulamayla daralan hava yolu yeniden genişletildi ve hasta ameliyat sonrası yoğun bakımda izleme alındı.

Tanı ve cerrahi hazırlık:

Köpek, uzun süreli solunum güçlüğü şikâyetiyle Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu soluk borusunda belirgin çökme ve buna bağlı ciddi daralma tespit edildi. Cerrahi öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra ekip tarafından trakeal stent uygulanmasına karar verildi.

Ameliyat ve ilk bulgular:

Operasyon sırasında daralmış soluk borusuna trakeal stent yerleştirilerek hava yolu mekanik olarak desteklendi. Anestezi sonrası uyandırma sorunsuz geçti ve hasta ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde yakın takip altına alındı. Fakülte yetkilileri, köpeğin genel durumunun iyi olduğunu ve taburcu sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Ekibin yorumu:

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şen, vakayı detaylandırdı: Hastanın uzun süredir trakeal kollaps nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini, gerekli tetkiklerin ardından stent yerleştirilerek solunum yolunun yeniden açıldığını ve anesteziden sorunsuz şekilde uyandırıldığını belirtti. Şen, uygulamanın Sivas'ta bir ilk olduğunu ve ekip olarak bu alanda zorlu cerrahi girişimleri başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.

sahibin değerlendirmesi ve teşekkür:

Köpeğin sahibi Fadime Bozdiken, uzun süren belirsizlik ve endişe döneminin ardından ekibe teşekkür etti. Bozdiken, ameliyat sürecinde emeği geçen Mehmet Akif Bey, Onur Bey, Batuhan Bey, Hüsna Hanım ve stentin temin edilmesinde destek olan Ersoy Bey'e ayrı ayrı şükranlarını iletti. Sahibin açıklamasında, şu anda köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Fakülte yetkilileri, trakeal stent uygulamasının vaka seçimi ve cerrahi sonrası takip açısından önemine dikkat çekerken, böyle girişimlerin küçük ırk köpeklerde solunum fonksiyonlarını korumada etkili olduğunu belirtti. Yoğun bakım sürecinin tamamlanmasının ardından hastanın taburcu edilmesi planlanıyor.

Sivas’ta solunum sıkıntısı çeken köpeğe operasyonla stent takıldı