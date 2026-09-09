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Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

Cemil Baba tramvay son durağı yakınındaki 7.101 m² ticaret alanı, Talas Belediyesi tarafından 399 milyon TL muhammen bedelle 24 Eylül 2026'da ihaleye çıkıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

taşınmazın temel bilgileri:

Talas Belediyesi mülkiyetinde bulunan 4912 ada 1 parselde yer alan ticaret alanı, ilçede yatırımcıların radarına girecek nitelikte. 7.101 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, Cemil Baba tramvay son durağına yakın konumuyla öne çıkıyor. Belediye, söz konusu alanı 399 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor.

ihale tarihi ve usulü:

Taşınmazın satışı, encümen huzurunda, Belediye Meclis Salonunda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. İhalenin kapalı teklif usulüyle düzenlenmesi, tekliflerin gizliliğini korurken rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ödeme koşulları ve başvuru bilgileri:

Belediye, yatırımcılara ödeme kolaylığı sunuyor. Bedel peşin ödenebileceği gibi taksitle de alınabilecek; taksit tercihinde %40 peşin ödeme şartı bulunuyor ve kalan tutar en fazla iki yıl içinde 12 taksite kadar bölünebiliyor. İhale şartları ve satışla ilgili ayrıntılar Talas Belediyesi'nin resmi internet adresinde yayımlanmış durumda.

Detaylı bilgi ve başvuru için Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler 437 00 54-55 numaralı telefonlardan ve 5140-5141-5142 dahili hatlarından yetkililere ulaşabilecekler; ayrıca şartname ve diğer belgeler www.talas.bel.tr adresinde yer alıyor.

yatırım potansiyeli ve değerlendirme:

Tramvay hattı son durağına yakınlık, taşınmaza ticari kullanımlar açısından hareketlilik ve erişilebilirlik kazandırıyor. Belediye tarafından belirlenen muhammen bedel ve taksit seçenekleri, bölgeye yönelik yatırım kararlarını doğrudan etkileyebilecek kriterler arasında yer alıyor. İlgilenen yatırımcıların şartnameyi dikkatle incelemesi ve ihale sürecine hazırlanması öneriliyor.

TALAS’TA YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKECEK ÖNEMLİ BİR TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR.

TALAS’TA YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKECEK ÖNEMLİ BİR TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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