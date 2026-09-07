Talas’ta yaz akşamında Asırlık Gece’nin finali açık havada izlendi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde, 15 Temmuz gecesini ekrana taşıyan sevilen dizi Asırlık Gece'nin final bölümü yoğun katılımla Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gösterildi. Etkinlik, belediyenin kültür ve sanat programları kapsamında gerçekleştirilerek izleyicilere yaz akşamında açık havada izleme imkânı sundu.

etkinlik ve katılım:

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Talas Belediyesinin yaz dönemi açık hava gösterimleri kapsamında daha önce Selvi Boylum Al Yazmalım, Ayla ve şehit Eren Bülbül’ün hayatını konu alan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmleri izleyicilerle buluşmuştu.

dizinin konusu ve önemi:

Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini farklı karakterlerin perspektifinden anlatıyor. Dizi, darbe girişimi sırasında yaşananları kişisel hikâyeler üzerinden işlerken, milletin demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkışını da ekrana taşıyor. Final bölümü öncesinde Türk Dünyası Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlar, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini konu alan yapımın son bölümünü açık havada takip etti.

Mustafa Yalçın, kültür ve sanat faaliyetleriyle vatandaşları farklı içeriklerle buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Yakın tarihimizin önemli bir dönüm noktasını konu alan, 15 Temmuz’un hafızasını yaşatan bir yapımı hemşehrilerimizle birlikte izledik. Kültür ve sanat etkinliklerimizi Talas’ın farklı noktalarında sürdürüyor, vatandaşlarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri programlar hazırlıyoruz" dedi.

15 TEMMUZ GECESİNİ EKRANLARA TAŞIYAN SEVİLEN DİZİ ‘ASIRLIK GECE’NİN FİNAL BÖLÜMÜ, TÜRK DÜNYASI MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİNDE YOĞUN KATILIMLA İZLENDİ.