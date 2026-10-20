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Armut boğazına kaçan gebe inek ahırda ameliyatla kurtarıldı

Küre ilçesinde yemek borusuna armut kaçan 5,5 aylık gebe simental inek, ahırda yapılan iki saatlik operasyonla başarıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Armut boğazına kaçan gebe inek ahırda ameliyatla kurtarıldı

olayın özeti:

Kastamonu’nun Küre ilçesi Camili köyünde hayvancılıkla uğraşan Şerife Oral’a ait 5,5 aylık gebe simental bir inek, yol kenarından kaptığı armudu yutunca yemek borusunda tıkanma yaşandı. Sahibinin üç kez eliyle müdahale etmesine rağmen çıkarılamayan cisim nedeniyle çağrılan Veteriner Hekim Birol Yürük, hayvanı ahır ortamında ameliyata aldı ve yaklaşık iki saat süren müdahale sonunda armudu çıkarttı.

operasyon süreci ve veterinerin değerlendirmesi:

Birol Yürük'ün muayenesinde hayvanda işkembede aşırı gaz birikimi tespit edildi ve gaz acilen boşaltıldı. Daha sonra sondayla yapılan incelemede yemek borusundaki cismin bölgedeki adıyla deşli armudu yani deveci armudu olduğu belirlendi. Sondayla cismin işkembeye indirilememesi üzerine sahibinin onayıyla operasyon karar verildi.

Veteriner Yürük, operasyonun normal bir sezaryenden daha uzun sürdüğünü; bunun sebebini operasyon yapılan bölgenin anatomik olarak zorlu olması ve arterya jugularis, venojugularis ve nervus vagus gibi damar ve sinir dallarının bulunmasıyla açıkladı. Müdahale, tam bir ameliyathane ortamında değil, ahır koşullarında gerçekleştirildi ve başarılı geçti.

ameliyat sonrası takip ve sonuç:

Operasyon sonrası gözlem sürecinde ineğin sağlık durumu düzeldi; ameliyattan 10 gün sonra hayvanın yemesi, içmesi ve geviş getirmesi normale döndü. Birol Yürük, başta hayvanın yaşama şansının yüzde 10 civarında olduğunu belirtti ve müdahalenin başarılı olmasıyla hem ineğin hem de karnındaki buzağısının sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Hayvan sahibi Engin Oral, veteriner hekimin hem ineği hem de yavruyu kurtardığını söyleyerek operasyonun kendileri için şans olduğunu belirtti. Sahibesi Şerife Oral da akşam ahıra koyarken ineğin yol kenarındaki armudu kaptığını, üç kez eliyle boğazına kadar sokup çıkaramadığını anlattı; veteriner gelene dek müdahaleye bıçakla beklediklerini söyledi.

Birol Yürük, bu tür olguların literatüre girer nitelikte olduğunu vurguladı ve benzer büyüklükte bir armudun çıkarılmasının kolay olmadığını, işlem sırasında kademe kademe ve kafa lambasıyla çalıştığını aktardı. Ayrıca mevsim itibarıyla elma, armut, ayva ve pancar gibi meyve-sebzelerin bol bulunduğunu belirterek yetiştiricilere hayvanlarını gözetim altında tutma uyarısında bulundu.

Vakada geçen tüm isimler ve sayılar korunmuştur: Küre ilçesi, Camili köyü, Şerife Oral, Engin Oral, Birol Yürük, 5,5 aylık gebe simental ırkı inek. Operasyonun ardından hayvanın durumu takip edilmekte olup, yara iyileşmesi tamamlandıkça normal beslenmeye dönülecektir.

Yemek borusuna armut kaçan inek, ameliyatla kurtarıldı

Yemek borusuna armut kaçan inek, ameliyatla kurtarıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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