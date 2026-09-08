Tarihi sarnıçtan etkileşimli iklim müzesine: ORAN desteğiyle 4 milyon TL hibe

Projenin teknik hazırlık süreci:

Talas Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen danışmanlık çalışmalarıyla İklim Müzesi için konsept ve içerik altyapısını tamamladı. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan teknik destek dönemi boyunca Türkiye ve dünyadaki başarılı çevre müzesi örnekleri incelendi; bu veriler ışığında özgün bir içerik tasarımı oluşturuldu.

Çalışma, yalnızca sergi metinleri hazırlanmasından öteye geçerek müzenin teknik altyapısına ilişkin detaylı değerlendirmeler sundu. Yapay zekâ (AI), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), hologram ve diğer interaktif dijital teknolojilerin entegrasyonu teknik açıdan ele alındı; mimari düzenlemeler ve içerik kurgusuna yönelik somut öneriler geliştirildi. Ayrıca projenin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ile uygulama fizibilitesi için bir yol haritası hazırlandı.

Tarihi sarnıç yeniden işlevlendiriliyor:

Osmanlı Kültür Sokağı'nda bulunan tarihi su sarnıcı, uzun süren temizlik ve bakım çalışmaları sonrası modern bir İklim Müzesi'ne dönüştürülecek. Bu yeniden işlevlendirme ile hem kültürel miras korunacak hem de mekan, yeni nesillere çevre ve iklim bilinci aşılayacak bir öğrenme ortamına kavuşacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın projenin ORAN desteğiyle hazırlandığını ve tamamlanan teknik destek faaliyetinin ardından projenin finansman ihtiyacının Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

İçerik ve etkileşim odaklı uygulamalar:

İklim Müzesi, ziyaretçilere klasik sergi deneyiminin ötesinde deneyimsel öğrenme sunacak. Müzede interaktif LED dünya küresi, dijital ekranlar ve projektörlerin yanı sıra yangın, deprem gibi doğal afetlerin anlatıldığı görsel-işitsel uygulamalar yer alacak. İnsan faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri interaktif deneyimlerle gösterilecek.

Öne çıkan uygulamalardan biri olan yapay zekâ destekli AI Photobooth ziyaretçileri beş soruluk kişisel bir teste davet edecek; verilen yanıtlara göre ziyaretçinin hangi doğa olayıyla eşleştiği belirlenecek ve sonuç, kişinin kendi fotoğrafı üzerinden görselleştirilecek. ‘Gezegenimiz ve Biz’ bölümünde yaş gruplarına göre hazırlanan sorular dijital ekranlardan cevaplanacak; bu veriler üzerinden insanın dünya üzerindeki etkileri anlatılacak. ‘Geleceğini Korumak Senin Elinde’ bölümü ise çocuklara ve gençlere atık yönetimi, geri dönüşüm, günlük tüketim alışkanlıklarının çevreye etkileri, mevsim değişimleri ve küresel ısınmanın sonuçlarını interaktif içeriklerle aktaracak.

Teknik destek faaliyeti sonucunda geliştirilen proje, yatırım aşamasına geçerek yeni bir finansman kaynağına ulaştı: Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından İklim Müzesi’nin gerçekleştirilmesi için 4 milyon TL hibe sağlandı. Bu adım, ORAN teknik desteğinin somut bir yatırıma dönüşmesine ve benzer projelere örnek teşkil etmesine olanak tanıyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) 2025 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ İKLİM MÜZESİ ÇALIŞMALARI SOMUT BİR YATIRIMA DÖNÜŞTÜ.