Tarihleri değiştirilmiş kanser ilaçlarının kutuları emniyette sergilendi

Operasyonun kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren bir suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda toplam 11 ilde adreslere baskın düzenledi.

Soruşturma sırasında yürütülen teknik ve fiziki takip ile MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde, şüpheli şahısların banka hesap hareketlerinde yaklaşık 650 milyon TL tutarında işlem tespit edildi. Aramalar sonucunda çok sayıda ilaç, evrak ve bilgisayar dokümanlarının yanı sıra yüksek miktarda nakit para ve değerli eşya ele geçirildi.

ele geçirilen mallar ve gözaltılar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında çok sayıda ilaç kutusu ve ambalajın yanı sıra belgeler, 300 bin TL, 54 bin Euro, 110 bin dolar nakit para ile 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 adet altın bulundu. Soruşturma kapsamında toplam 22 kişi gözaltına alındı; şüphelilere ait taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgulamaları devam ederken, ele geçirilen ve tarihleri değiştirilmiş ilaç kutuları emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

Soruşturmanın önemi ve olası etkileri:

Yetkililer, ambalaj ve son kullanma tarihlerinin değiştirilmesinin kamu sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını vurguluyor. İlaç güvenliği ve tedarik zincirinin korunmasının, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ürünler için hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında, el konulan dokümanların ve mali verilerin detaylı incelenmesiyle örgütün çalışma yöntemleri ve olası daha geniş bağlantıları aydınlatılmaya çalışılacak.

İstanbul Emniyeti'nde sergilenen kutular, soruşturmanın somut bulguları arasında yer alırken, adli süreç ve idari incelemeler sürüyor. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden benzer olayların tespit edilmesi için denetimlerin artırılacağını bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER