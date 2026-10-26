Tarım aracıyla otomobil çarpıştı: patpat üç metre yükseklikten tarlaya düştü

Kaza anı ve araçların durumu:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen araçlar birbirine çarptı. 03 AHE 078 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. idaresindeki araç, önünde seyreden tarım aracı olarak bilinen patpat'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden patpat yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girip durdu.

Olay anında patpatın savrularak yaklaşık 3 metre yükseklikten tarlaya düşmesi dikkat çekici görüntüler oluşturdu; düşme sonrası araç tarlada neredeyse park edilmiş şekilde bulundu.

Yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazada patpat sürücüsü E.G. ile otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.K. ile M.Y.K. olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi için yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi ve Çay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve güvenlik:

Kazada görev alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Jandarma tarafından kazanın oluş şekli ve olası nedenlerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA PATPAT DİYE TABİR EDİLEN TARIM ARACIYLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANIRKEN, ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULAN PATPAT YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN ADETA PARK EDER GİBİ TARLAYA DÜŞMESİ İSE İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKARDI.