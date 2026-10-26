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çok merkezli operasyonlarla siber suç ağlarına darbe

Emniyetin 35 ildeki son operasyonlarında 275 şüpheli yakalandı, 75 tutuklandı; 1 Ocak-22 Ekim arasında siber suçlarda yakalanan kişi sayısı 21.378 oldu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

çok merkezli operasyonlarla siber suç ağlarına darbe

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde yürütülen çalışmalarda 275 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 75 kişi tutuklandı, ayrıca 46 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 35 il merkezinde gerçekleştirildi.

Hedeflenen suç türleri ve tespit edilen yöntemler:

Operasyonlarda öncelikli olarak nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis faaliyetleri ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara yönelik çalışmalar yapıldı. Soruşturmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformlarında "ev satış bedeli" gibi tema ve senaryolar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerde bahis ve kumar oynattıkları, sitelerin reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. İncelemelerde bazı hesap ve sunucularda müstehcen çocuk görüntüleri bulunduğu kaydedildi.

Yıl içindeki genel faaliyetler ve veriler:

Bakanlığın açıklamasına göre, 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5.062 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 21.378 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 10.769'u tutuklandı ve 5.260 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları ile vatandaşların desteği sayesinde ülke genelinde sürdürüldüğü vurgulandı. Bakanlık, soruşturmaların devam ettiğini ve benzer suçların engellenmesi için izleme ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

Siber suç operasyonlarında 275 şüpheli yakalandı

Siber suç operasyonlarında 275 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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