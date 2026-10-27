tarım atölyesinden sofraya: öğrencilerin kabaktan tatlı serüveni

okul atölyesinden mutfağa emekle gelen lezzet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun tarım atölyesinde yetiştirdikleri ürünleri hasat edip kabak tatlısına dönüştürdü. Proje, öğrencilerin tarımsal üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmesini hedefliyor.

tarım atölyesinde öğrenme süreci:

Atölyede kabak, salatalık, domates, biber, ay çekirdeği, soğan ve marul gibi ürünlerin ekimi yapıldı. Öğrenciler, toprak hazırlığından bitki bakımına, yetiştirmeden hasada kadar pek çok aşamada aktif rol aldı; böylece teoride öğrenilen bilgiler, günlük uygulamalarla pekiştirildi.

hasattan paylaşmaya: uygulamalı eğitimin sonuçları

Tarım atölyesinde yetiştirilen kabaklar öğrencilerin katılımıyla toplanıp okul pansiyonunun mutfağında tatlı haline getirildi. Etkinliğe Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ve şube müdürleri de katıldı; hazırlanan tatlılar öğretmenlere ve öğrencilere ikram edildi. Bu pratik çalışma, öğrencilerin kendi emeklerini sofraya taşımasının ve paylaşmanın mutluluğunu göstermesi açısından önem taşıdı.

Tuba Sinan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrenmenin hayatla bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı. Sinan, uygulamalı eğitim ortamlarının öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatta uygulama becerilerini geliştirdiğini, ayrıca sorumluluk alma, iş birliği, sabır ve emeğe saygı gibi yaşam becerilerine katkı sağladığını belirtti.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür uygulamalı çalışmaları sürdürerek öğrencilerin doğayla bağ kurmalarını, üretim bilinci kazanmalarını ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

ALTINTAŞ’TA ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ KABAK TATLISI OLDU