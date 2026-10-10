Tarım fuarı dört yıl sonra Kahramanmaraş'ta üreticilerle yeniden buluştu

Kahramanmaraş'ta 2013'ten bu yana bölgenin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alan Tarım Fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyonun resmi açılışı yapıldı; fuar EXPO 2023 Onikişubat Fuar Alanında 7 Ekim'den başlayarak 11 Ekim Pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Protokol ve katılımcılar:

Açılış törenine 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda üretici katıldı. Organizasyonu International Fuar Yapım ve Organizasyon Ltd. Şti. üstlendi.

Fuarın içeriği ve ilgi:

Fuar alanında toplam 121 stantta 186 marka yer alıyor. Katılımcılar arasında İzmir, Manisa, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden tarım makineleri üreticileri, ekipman tedarikçileri ve tarımsal teknoloji firmaları bulunuyor. Açık ve kapalı alanlarda; traktörler, toprak işleme, ekim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, tohum, fide, gübre, bitki besleme ve koruma ürünleri ile hayvancılık ekipmanları sergileniyor. Ayrıca dikey tarım uygulamalarına yönelik ekipmanlar da tanıtımda yer alıyor.

Ziyaretçi yoğunluğuna yanıt olarak fuar ziyaret saatleri başlangıçtaki 10.30-19.30 düzenlemesinden 10.30-21.00e uzatıldı; bu sayede tarlasında ya da işletmesinde gün boyunca çalışan çiftçiler de akşam saatlerinde fuarı görme imkânı buluyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa gibi çevre illerden de yoğun ziyaretçi akışı gözleniyor.

Depremin ardından yeniden bir araya gelme:

Fuarda deprem sonrası verilen aranın sona erdiği vurgulanıyor. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilk kez düzenlenen bu organizasyon, bölgedeki tarımsal ticaretin ve ekonomik faaliyetin canlanması açısından önem taşıyor. Etkinlik, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve ziraat odalarının destekleriyle gerçekleşiyor.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Vahit Kirişci, '6 Şubat depremlerinin ardından fuarcılık çalışmalarımıza 4 yıl ara vermiştik. Bugün 10'uncusunu düzenlediğimiz Tarım Fuarı ile yeniden bir aradayız' ifadelerini kullandı ve tarım teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin kent ve ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti. Kirişci, Kahramanmaraş'ın farklı iklim özellikleri sayesinde fındıktan kayısıya kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olduğuna da işaret etti.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise fuarın önemine değinerek bunun 6 Şubat sonrası düzenlenen ilk fuar olduğunu, kentteki 89 ürünü ve 31 coğrafi işaretli ürünü sergilediklerini ve fuarın üreticilerin talebiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer, gelecek yıllarda daha geniş alanlarda ve daha fazla katılımcıyla fuarın büyümesinin hedeflendiğini ifade etti.

Fuar, katılımcı firmalara bölgedeki üreticilerle doğrudan temas kurma, ürünlerini tanıtma ve iş bağlantıları geliştirme fırsatı sunarken, çiftçilere de ürünleri yerinde karşılaştırma ve teknik bilgi alma olanağı sağlıyor.

66. HÜKÜMET TARIM VE ORMAN BAKANI PROF. DR. VAHİT KİRİŞCİ