Antalya'da ambalaj deposundaki yangın beş depoyu kül etti, bir eve zarar verdi

yangının çıkışı ve yayılışı:

Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta, ambalaj ürünlerinin bulunduğu bir depoda başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer depolara ve yakın mesafedeki bir eve sıçradı. Depolardan yoğun duman yükseldi, alevler çatıya kadar ulaştı.

itfaiye müdahalesi ve bölge desteği:

Bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip ve polis sevk edildi. Ekipler yangının daha geniş alana yayılmasını önlemek için farklı noktalardan müdahale etti; eve sıçrayan alevler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü, ancak yapının bir bölümü zarar gördü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katkı sağladı; depo önündeki bir kamyoneti iterek bölgeden uzaklaştırıp itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldular.

hasar tespiti ve soğutma çalışmaları:

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı; şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Müdahale sonucu, birden fazla depoda yangın kontrol altına alınsa da 5 depodaki ürünler yanarak kullanılamaz hale geldi ve depo çatılarına kadar ulaşan alevler ciddi maddi hasar oluşturdu.

depo sahibinin açıklaması:

Depo sahibi Arif Ordu, olay yerine geldikten sonra yaptığı açıklamada: "Haber üzerine geldik, depoların hepsi bizim, kiradalar. Perişanız. 1 dönümde AVM ambalaj ürünleri, 1 dönümde otel ürünleri bir kısımda da izolasyon ürünleri bulunuyordu. Maddi kaybımız çok büyük, can kaybımız yok ona şükrediyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

ANTALYA’DA AMBALAJ ÜRÜNLERİNİN BULUNDUĞU BİR DEPODA ÇIKAN YANGIN, ÇEVREDEKİ DEPOLAR İLE YAKINDAKİ BİR EVE SIÇRADI.