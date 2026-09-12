Abart egzozlu motosiklete 21 bin liralık ceza ve bir aylık men

Elazığ'da trafik denetiminde abart egzoz uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontroller kapsamında abart egzoz kullandığı tespit edilen araçlara yönelik işlem yapıldı.

uygulamanın ayrıntıları:

Ekiplerin kent genelinde, 10 noktada gerçekleştirdiği uygulamada, 23 ADV 381 plakalı motosiklette abart egzoz tespit edildi. Tespit sonrası ilgili motosiklet trafik işlemleri kapsamında el konularak 1 ay trafikten men edildi.

uygulamanın sonuçları ve ceza:

Motosiklet sahibine mevzuat gereği idari işlem uygulandı; sürücüye 21 bin lira para cezası kesildi. Yetkililer, benzer ihlallerle mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini bildirdi.

Olayda adı geçen kuruluş adı ve uygulama detayları yetkililerce doğrulanmış olup, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kent genelindeki kontrolleri planlı şekilde devam ediyor.

Elazığ’da abart egzozlu motosiklete 21 bin lira