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Pazarspor evinde farklı kazandı: İnkılap FSK'yi 4-1 mağlup etti

Pazarspor, TFF 3. Lig 2. haftasında Pazar'da İnkılap FSK'yi 4-1 mağlup etti; goller Kurtuluş, Baltacı, Aziz Demir ve Erhan Şengül'den geldi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pazarspor evinde farklı kazandı: İnkılap FSK'yi 4-1 mağlup etti

maç özeti:

TFF 3. Lig'in 2. haftasında Pazarspor, kendi sahasında İnkılap FSK'yi 4-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Maç, özellikle ilk yarı sonu ve son bölümlerdeki etkili hücumlarla Pazarspor lehine şekillendi. Ev sahibi ekip, hızlı başladığı karşılaşmada ilk golü bulan taraf oldu ve farkı koruyup artırdı.

takım kadroları:

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aykut Civelek, Emre Akgün, Serhat Hazır (Efe Sayhan dk. 79), Eren Türkkal (Alperen Çağlayan dk. 23), Abdullah Şahin, Aziz Demir, Mete Han Genç, Erhan Şengül, Muhammed Baltacı (Berat Kartal dk. 82), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 65)

İnkılap FSK: Ali Kubilay Altunay, Batuhan Atay (Muhammed Enes Doğan dk. 46), Emrah Taysı, Berkay Arslan, Ahmet Durmuşoğlu (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 46), Berkay Özdeniz, Sarp Ekinci (Mutlu Aksu Doğan dk. 73), Hasan Şen (Berke Açan dk. 64), Ömer Bozan, Ahmet Demirli (Efe Tecimer dk. 58), Berkay Tekke

maçın dönüm noktaları:

Maçın gollerini Ata Kurtuluş (dk. 17), Muhammed Baltacı (dk. 45+1), Aziz Demir (dk. 83) ve Erhan Şengül (dk. 90) kaydetti; konuk ekibin tek sayısını ise Sarp Ekinci (dk. 46) attı. İlk yarının uzatma bölümündeki Baltacı golü, Pazarspor'a devreye avantajla girme fırsatı verdi.

Maç boyunca yapılan değişiklikler her iki takımın oyun düzenini etkiledi; Pazarspor 23. dakikada Eren Türkkal yerine Alperen Çağlayan'ı oyuna alırken, İnkılap FSK ikinci yarıda Muhammed Enes Doğan ve Rüstem Yiğit Yıkılmaz hamleleriyle tempoyu artırmaya çalıştı.

Stat: Pazar. Hakemler: Kemal Savaş, Muhammet Munir Dadı, Enes Ahmetler.

Sarı kart görenler: Berat Kartal (Pazarspor); Ömer Bozan, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Muhammed Enes Doğan (İnkılap FSK).

TFF 3. LİG’İN 2. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İNKILAP FSK’Yİ 4-1 MAĞLUP...

TFF 3. LİG’İN 2. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İNKILAP FSK’Yİ 4-1 MAĞLUP ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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