Mardin’de TEKNOFEST İKA yarışmasında gençlerin otonom atılımı

Mardin'de yarışın özeti:

TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde ve valilik himayelerinde düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve yarışma sona erdi. Etkinliğe Türkiye genelinden seçilen 30 finalist takım katıldı; sahada yaklaşık 410 genç tasarımlarını, yazılımlarını ve otonom sistemlerini sergiledi.

yarışma performansı ve ödüller:

Finalist ekipler; parkurda hız, manevra kabiliyeti ve görev tamamlama kriterleri doğrultusunda yarıştı. Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız takımı 'en iyi takım ruhu' ödülünü alırken, Konya Teknik Üniversitesi RACLAB ROVER takımı 'en iyi tasarım' ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren ekiplerin sonuçları, ilerleyen günlerde Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde ilan edilip ödülleri takdim edilecek.

kadim miras ve gençlerin teknolojiye dönüşümü:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kapanışta yaptığı konuşmada Mardin'in tarihsel ilim mirasına vurgu yaptı. Akkoyun, Kasımiye, Zinciriye ve Hatuniye Medreseleri'ni anarak, bugün gençlerin geliştirdiği otonom sistemler, yazılımlar ve insansız araçlarla kentin ve ülkenin teknoloji yolculuğuna katkı sunduğunu belirtti. El-Cezeri'nin mekanik ve robotik mirasının, günümüzde gençlerin elinde yapay zekâ ve sensör teknolojilerine dönüştüğünü söyleyerek etkinliğin ruhunu; geçmişin ilim ve irfanını geleceğin teknolojisiyle buluşturma hedefi olarak tanımladı.

Akkoyun gençlere seslenirken, yarışma sürecinin sadece rekabetten ibaret olmadığını; araştırma, tasarım, kodlama, üretim ve takım çalışması deneyimlerinin bu tür etkinliklerin esas değerini oluşturduğunu vurguladı. Konuşmasında, 'Sen yaparsın, sen başarırsın, Türkiye bunu başarır.' ifadelerine yer vererek gençlere özgüven aşılanmasının önemine dikkat çekti.

TEKNOFEST'in yayılan etkisi:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise TEKNOFEST'in artık küresel bir etkinlik haline geldiğini ifade etti. Akyol, TEKNOFEST'in bu yıl 50'den fazla yarışma, 1.6 milyon yarışmacı ve 97 ülkeden katılımcıyı kapsayan bir yapı haline geldiğini belirterek, organizasyonun en önemli kazanımının gençlerdeki özgüven olduğunu söyledi. Akyol, 'Burada kazananlar var ancak kaybedenler yok' diyerek etkinliğin her katılımcıya kattığı deneyimin altını çizdi ve TEKNOFEST'leri büyütme kararlılıklarını yineledi.

Akyol, Güneydoğu'da ve özellikle Mardin'de bulunmanın ayrı bir anlam taşıdığını; bu coğrafyanın tarih boyunca medeniyetlere, bilime ve ilme öncülük ettiğini belirtti. Bölgeye daha önce güvenlik amaçlı ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatan Akyol, bugün bu coğrafyaya terör değil, gençlerin teknoloji yarışmaları için gelmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Program, konuşmaların ardından ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Organizasyon, bölgedeki gençlere teknik yetkinlik, takım ruhu ve özgüven kazandırma hedefini vurgulayarak kapandı.

TEKNOFEST İKA YARIŞMASI MARDİN'DE SONA ERDİ